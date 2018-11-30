Чи вистачить доброї волі «Групі двадцяти» домогтися миру в Україні?

Дводенний саміт «Групи двадцяти» у Буенос-Айресі супроводжується несподіванками й сюрпризами. Спочатку, президент США Дональд Трамп, доки «ситуація не буде вирішена», анулював свою двосторонню зустріч з президентом Росії Володимиром Путіним. Потім, стало відомо, що німецька канцлер Анґела Меркель не фігуруватиме на фото з усіма лідерами, через затримку літака із технічною проблемою. Нарешті, французького президента Еманюеля Макрона приймаюча сторона просто забула зустріти: на порожньому летовищі Буенос-Айреса йому не залишалося нічого іншого, як потиснути руку аргентинському прибиральникові. Тим часом, голова Європейської ради Дональд Туск перед зустрічами у верхах привернув увагу до найнагальніших проблем та закликав світових лідерів до «доброї волі», аби припинити агресію щодо України

Єдина умова для вирішення глобальних проблем, зокрема в Україні, – добра воля, а «інструменти для цього є в руках лідерів «Групи двадцяти», заявив, перед початком саміту в аргентинській столиці голова Європейської ради Дональд Туск.

«Так як ми переживаємо складний момент для міжнародного співробітництва, я б хотів закликати лідерів «Групи двадцяти» скористатися цим самітом, включно із двосторонніми й неформальними зустрічами, для серйозного обговорення реальних проблем, на кшталт, торговельної війни, трагічної ситуації в Сирії та Ємені й російську агресію в Україні», – заявив перед початком саміту «Групи двадцяти» голова Європейської ради Дональд Туск.

​На його думку, для вирішення цих проблем достатньо мати лише добру волю.

«Я не бачу причин, аби лідери «Групи двадцяти» не змогли провести конструктивних консультацій, щоб вирішити ці проблеми. Особливо, тому що всі інструменти для цього знаходяться в їхніх руках. Єдина умова – добра воля», – зауважив голова Євроради.

Чинні санкції продовжать у грудні – Туск

Не підтверджуючи можливості впровадження з боку ЄС нових санкцій проти Росії за нещодавню відкриту агресію та затримання українських суден і їхніх екіпажів, Туск запевнив, що, принаймні у грудні чинні санкції будуть продовжені.

«Євросоюз згуртований у підтримці української територіальної цілісноті й суверенітету. Тому, я переконаний, що ЄС у грудні продовжить санкції проти Росії», – заявив він, наголосивши, що остання «ескалація напруження в Азовському морі є предметом великого занепокоєння» в Європейському союзі.

«Використання Росією сили проти українських суден є цілком неприйнятним», – заявив Туск.

Тим часом, саміт у Аргентині розпочався «розворотом на 180 градусів» президента США Дональда Трампа, який через Twitter анулював свою заплановану двосторонню зустріч з президентом Росії Володимиром Путіним.

«У зв’язку з тим фактом, що кораблі й моряки не були повернуті до України з Росії», – написав Трамп у своєму мікроблозі.

Тим часом, речник російського президента Дмитро Пєсков зауважив, що хоча повноформатних переговорів не буде, лідери Росії та США таки зустрінуться «стоячи», бо таким чином «всі учасники будуть пересікатися».

Речниця МЗС Росії Марія Захарова, у п’ятницю, коментуючи агресію Росії проти українських кораблів, як причину відмови голови Білого дому від зустрічі з російським лідером, зауважила, що «публічно ми чули саме таке пояснення і взяли його до уваги. Але чи є вона реальною, мені здається, що відповідь на це слід шукати у внутрішньополітичній ситуації США».

«Це наслідок курсу на погіршення американсько-російських відносин, започаткованого ще в часи адміністрації Обами та нинішньої жорсткої політичної боротьби всередині Америки», – додала вона.

Москва не піде на поступки без вимог чогось взамін – експерт

В західних експертних колах тим часом, не прогнозують на саміті особливих успіхів у вирішенні проблеми російської агресії щодо України. Кріс Міллер зі Школи Флетчера при Тафтському університеті в інтерв’ю журналові «Newsweek» зазначив, що не очікує покращення відносин між Москвою та Вашингтоном, так само, як і проривів у зупиненні російської агресивної політики.

«Представники Америки та Європи продовжуватимуть критику Росії, тим часом, як Трамп вочевидь, зволікатиме із цим питанням. Водночас, малоймовірно те, що США і ЄС вдадуться до заходів, які змусять Росію відступити в Азовському морі. Так само, малоймовірно, що Москва піде на поступки без вимог чогось взамін».

Інтриги саміту Буенос-Айреса

Інші інтриги нинішнього саміту двадцяти економічно найпотужніших держав планети пов’язані із наслідками зустрічей голови Білого дому Дональда Трампа із президентом Китаю Сі Цзіньпіном на тлі комерційної війни між двома світовими супердержавами. Інша ділянка напруження – присутність у Буенос-Айресі принца Саудівської Аравії Мохаммеда бін Салмана, якого звинувачують у замовленні вбивства журналіста Джамаля Хашукджі.

Характерно, що у пленарній залі саміту місце президента Володимира Путіна розташоване поруч із саудівським принцом.

Саміт «Групи двадцяти», що вперше в історії проводять в столиці Аргентини Буенос-Айресі, позначений широкими акціями протесту, найбільша з яких очікується в суботу: численні світові неурядові організації закликали активістів та маніфестантів зібратися для захисту планети, яка страждає через кліматичні зміни.

Членами «Групи двадцяти» є Австралія, Аргентина, Бразилія, Велика Британія, Індія, Індонезія, Італія, Канада, Китай, Корея, Мексика, Німеччина, ПАР, Росія, Саудівська Аравія, США, Туреччина, Франція, Японія і Європейський союз. Постійними учасниками самітів є найбільші світові фінансові організації: МВФ, Європейський центральний банк, Світовий банк.