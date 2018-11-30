Керченська криза: 97 євродепутатів закликали запровадити санкції проти Росії

97 депутатів Європейського парламенту закликали Верховну представницю Європейського союзу з питань закордонних справ Федеріку Моґеріні та весь Європарламент запровадити нові санкції проти Росії у зв’язку з агресією російських силовиків проти українських моряків у Чорному морі. Текст звернення оприлюднило Міністерство закордонних справ України.

Автори листа стверджують, що захоплення українських кораблів і екіпажів не є поодиноким інцидентом, однак продовжує політику незаконної анексії Криму Росією, тривалої підтримки, яку Москва надає незаконним збройним угрупованням, що контролюють частини Донецької й луганської областей, і будівництва Керченського мосту.

Читайте також: Єдина умова для вирішення глобальних проблем, зокрема, в Україні, – добра воля, а інструменти для цього є у лідерів G20 – Туск​

«Події, які сталися на цих вихідних (25 листопада – ред.), мають розглядатися як частина ширшої стратегії, спрямованої на ескалацію напруги між Росією й Україною, кричуще і провокативне порушення міжнародних правових норм і угод, а також як пряма загроза нашому власному миру і безпеці. Агресія Путіна не повинна лишитися без відповіді», – стверджують автори листа.

Вони закликали Верховну представницю Євросоюзу з питань закордонних справ Федеріку Моґеріні і лідерів ЄС запровадити точкові санкції проти Росії.

«Європа може, але не повинна дозволити відтіснити себе на узбіччя, поки президент Путін повільно, але невпинно послаблює підґрунтя міжнародного порядку, заснованого на дотриманні правил», – аргументують підписанти.

За даними МЗС, лист ініціювала депутатка Європарламенту від Нідерландів Маріетте Шааке, яка представляє парламентську групу лібералів і демократів (ALDE). Серед тих, хто підписався під зверненням: представники низки європарламентських груп, зокрема ALDE, Європейської народної партії і Європейської партії зелених.

Раніше 30 листопада із осудом дій Росії виступили представники країн «Групи семи».

Читайте також: Українські консули намагаються відвідати полонених моряків – Клімкін​

25 листопада російські прикордонники у Керченській протоці відкрили вогонь по трьох українських кораблях і захопили їх. За даними української влади, шестеро українських моряків були поранені, зокрема двоє – у тяжкому стані. Росія заявила, що надала медичну допомогу трьом пораненим, про інших трьох не згадувала.

Підконтрольні Кремлю суди у Криму арештували всіх 24 моряків на два місяці. Зараз полонені військові ВМС України перебувають у слідчих ізоляторах в Москві. Українська влада визнає їх військовополоненими.

Країни Заходу вимагають від Росії звільнити моряків, а президент США Дональд Трамп через відмову це зробити скасував заплановану зустріч із російським президентом Володимиром Путіним.

26 листопада Верховна Рада проголосувала за введення воєнного станутерміном на 30 діб у внутрішніх водах Азово-Керченської акваторії та в 10 областях. Це Вінницька, Луганська, Донецька, Запорізька, Миколаївська, Одеська, Сумська, Харківська, Чернігівська, Херсонська.