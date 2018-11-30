Керченська криза: Британія продовжить наполягати на санкціях проти Росії

Великобританія продовжить наполягати на «відповідних санкціях» проти Росії. Про це заявила журналістам прем’єр-міністр Великобританії Тереза Мей, коментуючи інцидент у Керченській протоці перед вильотом на саміт G20 у Аргентині.

Вона закликала Москву повернути до України захоплених моряків та кораблі.

«Це частина типової поведінки Росії. Вони мають відпустити кораблі та моряків, повинні зменшити напруженість ситуації», – заявила Мей.

25 листопада російські прикордонники у Керченській протоці відкрили вогонь по трьох українських кораблях і захопили їх. За даними української влади, шестеро українських моряків були поранені, зокрема двоє – у тяжкому стані. Росія заявила, що надала медичну допомогу трьом пораненим, про інших трьох не згадувала.

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Підконтрольні Кремлю суди у Криму арештували всіх 24 моряків на два місяці. Українська влада визнає їх військовополоненими.

Країни Заходу вимагають від Росії звільнити моряків, а президент США Дональд Трамп через відмову це зробити скасував заплановану зустріч із російським президентом Володимиром Путіним.

26 листопада Верховна Рада проголосувала за введення воєнного станутерміном на 30 діб у внутрішніх водах Азово-Керченської акваторії та в 10 областях. Це Вінницька, Луганська, Донецька, Запорізька, Миколаївська, Одеська, Сумська, Харківська, Чернігівська, Херсонська.