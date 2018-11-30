СБУ: Україна готує дзеркальні дії у відповідь на агресію Росії біля Керченської протоки

В Україні готують рішення щодо можливих дзеркальних дій у відповідь на захоплення Росією українських кораблів і моряків поблизу Керченської протоки, заявляють у Службі безпеки України.

«Так, ухвалюють рішення щодо здійснення відповідних дзеркальних дій як відповідь нашої країни російському агресору», – сказав 30 листопада в Києві керівник апарату голови СБУ Ігор Гуськов.

25 листопада російські прикордонники у Керченській протоці відкрили вогонь по трьох українських кораблях і захопили їх. За даними української влади, шестеро українських моряків були поранені, зокрема двоє – у тяжкому стані. Росія заявила, що надала медичну допомогу трьом пораненим, про інших трьох не згадувала.

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Підконтрольні Кремлю суди у Криму арештували всіх 24 моряків на два місяці. Українська влада визнає їх військовополоненими.

Країни Заходу вимагають від Росії звільнити моряків, а президент США Дональд Трамп через відмову це зробити скасував заплановану зустріч із російським президентом Володимиром Путіним.

26 листопада Верховна Рада проголосувала за введення воєнного стану терміном на 30 діб у внутрішніх водах Азово-Керченської акваторії та в 10 областях. Це Вінницька, Луганська, Донецька, Запорізька, Миколаївська, Одеська, Сумська, Харківська, Чернігівська, Херсонська.

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