В Україну на час дії воєнного стану не пускають росіян-чоловіків віком 16-60 років – ДПСУ

Голова Державної прикордонної служби України Петро Цигикал повідомив, що на час дії воєнного стану в Україну не пропускатимуть громадян Росії чоловічої статі, віком від 16 до 60 років. Про це він сказав 30 листопада під час наради про заходи з реалізації указу й закону про запровадження воєнного стану під головуванням президента Петра Порошенка.

«У пунктах пропуску здійснюються посилені заходи контролю. На сьогодні обмежено в’їзд іноземців, перш за все громадян Російської Федерації. Не пропускаються громадяни Російської Федерації віком від 16 до 60 років, особи чоловічої статі», – повідомив Петро Цигикал.

При цьому голова ДПСУ додав, що стосовно громадян України жодних обмежень на кордоні немає.

«Чи правильно я розумію, що це заходи, які перешкоджають Російській Федерації формувати тут загони приватних армій, які насправді є представниками збройних сил Російської Федерації, і не дати їм провести операції, які вони намагалися провести у 2014 році?», – запитав президент, на що керівник прикордонників відповів ствердно.

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26 листопада Верховна Рада проголосувала за введення воєнного стану з цього дня терміном на 30 діб у внутрішніх водах Азово-Керченської акваторії та в 10 областях. Це Вінницька, Луганська, Донецька, Запорізька, Миколаївська, Одеська, Сумська, Харківська, Чернігівська, Херсонська.

До такого кроку влада України вдалася після нападу російських сил на українські кораблі поблизу Керченської протоки, захоплення їх і членів їхніх екіпажів.

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