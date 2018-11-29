Воєнний стан: армійські частини Півночі України перебувають у бойовій готовності

300-тисячне місто на Півночі України, не зважаючи на запровадження воєнного стану, живе та працює у звичному режимі. Зміни поки що відчули лише правоохоронці та військові. Поліцейські переведені на посилений варіант несення служби. Військові частини оперативного командування «Північ» приведені у повну бойову готовність.

У центрі Чернігова комунальники активно монтують новорічне містечко до зимових свят. Вулицями міста так само, як і раніше, курсує громадський транспорт та поспішають у справах мешканці. Іван Якович гуляє з онуком, який мирно спить у візочку.

«Я поки нічого не відчув, – зізнається чоловік. – Поки ж ні комендантської години немає. Поки все спокійно. А як там далі буде, що там буде – я не знаю».

Про запровадження воєнного стану в місті нічого не нагадує. Пенсіонерка Софія Мощенко взагалі не чула про такі нововведення.

«У мене телевізор вимкнений, і радіо я не слухаю. А коли все почалось?» – запитує бабуся у журналістів.

Коли дізнається, що в Чернігові вже діє воєнний стан, перепитує, чи вільно вона тепер може пересуватись рідним містом.

Заспокоївшись, що комендантської години поки що немає, зауважує: «Загалом мир повинен бути на Землі. Ось так я ставлюсь».

Воєнний стан вніс зміни у роботу, перш за все, військових та поліцейських. Правоохоронці вже кілька діб працюють у посиленому режимі.

Жодних заходів щодо обмежень прав і свобод громадян не не здійснюється

«У населених пунктах Чернігівщини збільшилась кількість автопатрулів та патрульних нарядів, екіпірованих належним чином і засобами. Також залучені службові собаки, – розповідає речник ГУНП в Чернігівській області Сергій Бриль. – Активізоване патрулювання у нас на дорогах міжнародних пунктів пропуску. Жодних заходів щодо обмежень прав і свобод громадян не не здійснюється. У зв’язку з прикордонним статусом нашої області поліція радить громадянам мати при собі документи, які засвідчують особу. Особливо це стосується випадків, коли ви від’їжджаєте до прикордонних районів».

На кордоні із Росією у межах Чернігівської області ситуація контрольована, повідомляють в облдержадміністрації. Переконують, що загострення не прогнозується. Але про посилення охорони на кордоні із Російською Федерацією наполягає президент України.

Ми укріпимо кордони Чернігівської області. Бо кордон із Росією не є кордоном дружби. Це є найбільш небезпечний кордон

«Ми укріпимо кордони Чернігівської області. Так, область треба захищати. Бо кордон із Росією не є кордоном дружби. Це є найбільш небезпечний кордон», – зазначив Петро Порошенко під час свого візиту до Чернігова.

Військові об’єкти області вже приведені у стан повної бойової готовності.

«Відбулися зміни у порядку підготовки. Тобто скорочені терміни підготовки військових частин, – повідомляє начальник прес-центру оперативного командування «Північ» Віталій Кирилов. – Планується призов оперативного резерву номер один. Їх будуть залучати на збори. Залучати будуть дефіцитні спеціальності, які потребують додаткової підготовки».

Військові активно займаються підготовкою спеціалістів, яких сьогодні не вистачає у Збройних силах.

«Зараз Збройні сили переходять на новітні засоби зв’язку. Це засоби цифрового зв’язку і потребують допідготовки в роботі саме на цих засобах. Також будуть залучатися фахівці з інших спеціальностей. І буде проведена допідготовка саме цих військовозобов’язаних. По завершенню їхнього навчання, їх можуть залучати до проведення тактичних навчань з бойовою стрільбою. Зараз триває підготовка підрозділів на Чернігівщині», – пояснює Віталій Кирилов.

Військові бази, склади, арсенали – всі перебувають на посиленій охороні. У військових частинах – цілодобове чергування. Особовий склад постійно перебуває на місцях.