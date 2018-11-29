«Тривожний рюкзак»: що потрібно мати, «якщо раптом»

(Рубрика «Точка зору»)

На курсах поведінки в екстремальних умовах інструктор сказав, що зазвичай люди думають так: «Зі мною цього ніколи не станеться», але «якщо все ж таки зі мною це станеться, то я буду готовий». Обидві ці думки докорінно невірні. Статися може все: пожежа, інфаркт, метеорит, землетрус, масові заворушення, війна (хто з нас думав у 2013-му, що вона буде?). І воєнний стан – на п’ятому році війни. Далі коротко – про що ви маєте подбати, щоб убезпечити себе та своїх рідних.

1. Ви повинні мати план!

Ви маєте сісти із членами вашої родини, оцінити можливі ризики і разом обговорити план дій на випадок надзвичайних ситуацій: «Що ми робимо, якщо у місті масові заворушення?», «Що ми робимо, якщо починаються бойові дії?». Відповідайте на запитання «Що робимо? Де збираємося? Куди їдемо (враховуйте можливі затори та труднощі)? Що робимо у випадку відсутності мобільного зв’язку? Хто кого забирає? Хто, де і скільки часу чекає (якщо немає зв’язку)?».

Про план мають знати всі члени родини. План має бути записаний на папері й лежати у вашому «тривожному рюкзачку». Листок паперу із планом має мати кожен член родини, так само як і записані на папері усі адреси та телефонні номери, які можуть знадобитися.

Звісно, дуже бажано пройти курси першої медичної допомоги та курси поведінки в екстремальних ситуаціях. Там дають потужну теорію і найголовніше – практику. Тут «краще один раз побачити і спробувати, аніж сто разів почути».

(Я проходив навчання і можу порадити курси від 1aid.com.ua)

2. Зберіть і тримайте напоготові «тривожний рюкзак»!

Там мають бути:

ваші документи;

ліки першої необхідності;

енергетичні батончики та вода;

комплект білизни, шкарпетки;

ліхтарик, ніж, Powerbank, FM-радіо;

готівка;

записаний на папері план дій, необхідні адреси та контакти.

Також має бути напоготові зручний похідний одяг, теплі речі. Не вдягайтеся як військовий, якщо ви ним не є, бо це може бути небезпечно для вас, а також дезорієнтувати довколишніх. Якщо є туристичне знаряддя: намет, примус, спальні мішки й таке інше, а також одяг, – то це саме те, що потрібно.

Такий рюкзак повинен мати кожен дорослий! Якщо у вас його немає, то почніть планувати все прямо зараз і зберіть його якнайшвидше. Думки про рюкзак вас не врятують, треба діяти!

Ви та ваша родина маєте бути готові швидко залишити дім.

Якщо у вас є авто, ніколи не зайвим буде мати «про запас» пару каністр пального у гаражі чи в багажнику.

3. Ніколи не панікуйте!

У випадку, якщо «найгірше» таки трапилося, дійте спокійно та розсудливо. Не дозволяйте панікувати собі, членам вашої родини та довколишнім. Паніка убиває! Паніку блокують чіткі вказівки і конкретні логічні дії.

Довіряйте лише перевіреним джерелам інформації. Дійте за планом і відповідно до ситуації.

Покладайтеся лише на себе! Але, якщо маєте можливість, допомагайте іншим. Досвід виживання у надзвичайних ситуаціях вказує, що така манера поведінки є оптимальною.

Андрій Дубчак – журналіст Радіо Свобода

Думки, висловлені в рубриці «Точка зору», передають погляди самих авторів і не конче відображають позицію Радіо Свобода