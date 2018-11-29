У Херсонській області на час воєнного стану збільшать кількість підрозділів ЗСУ

У Херсонській області під час воєнного стану збільшиться кількість підрозділів Збройних сил України. Про це 29 листопада на брифінгу заявив очільник Херсонської обласної державної адміністрації Андрій Гордєєв.

«По-перше, дуже значно буде збільшена присутність військова підрозділів Збройних сил України на території Херсонської області. По-друге, переведення в режим підвищеної готовності військових формувань та інших силових структур органів виконавчої влади та місцевого самоврядування. По-третє, розгортання підрозділів 124-ї окремої бригади територіальної оборони Херсонської області та проведення з ними тактичних навчань, терміном до 10-ти діб», – розповів журналістам Гордєєв.

За його словами, важливі об’єкти, такі як порти та аеропорти, переведуть на посилений режим охорони.

Також посилять охорону адмінкордону з Кримом. Передбачено, що режим в’їзду-виїзду буде більш жорстким, обмеження торкнуться в першу чергу іноземців та осіб без громадянства.

Раніше у ДПСУ повідомили, що пункти пропуску на адміністративному кордоні з анексованим Кримом працюють із посиленими заходами безпеки, підрозділи прикордонної служби перебувають у режимі бойової готовності.

26 листопада Верховна Рада проголосувала за запровадження воєнного станутерміном на 30 діб у внутрішніх водах Азово-Керченської акваторії та в 10 областях України. Це Вінницька, Луганська, Донецька, Запорізька, Миколаївська, Одеська, Сумська, Харківська, Чернігівська, Херсонська.

До такого кроку вдалися після того, як 25 листопада російські прикордонники у Керченській протоці відкрили вогонь по трьох українських кораблях і захопили їх, а також 24 моряків екіпажу.

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