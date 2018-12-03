Воєнний стан: Україна проводить збори резервістів

Збройні cили України почали сьогодні збори резервістів першої черги. Як повідомляє Генштаб ЗСУ на сторінці у Facebook, військових повезуть на навчання на полігони для підвищення боєготовності. Тривалість зборів – до 20 діб. Усе це відбувається на тлі воєнного стану, запровадженого в 10 областях України. Про воєнний стан і збори резервістів говорили у програмі «Ваша Свобода» полковник ЗСУ, офіцер Генштабу Віктор Шидлюх та військовий експерт Інституту євроатлантичного співробітництва Ігор Козій.