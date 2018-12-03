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03 Грудень 2018, Київ 18:18
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Воєнний стан: Україна проводить збори резервістів

Воєнний стан: Україна проводить збори резервістів
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Збройні cили України почали сьогодні збори резервістів першої черги. Як повідомляє Генштаб ЗСУ на сторінці у Facebook, військових повезуть на навчання на полігони для підвищення боєготовності. Тривалість зборів – до 20 діб. Усе це відбувається на тлі воєнного стану, запровадженого в 10 областях України. Про воєнний стан і збори резервістів говорили у програмі «Ваша Свобода» полковник ЗСУ, офіцер Генштабу Віктор Шидлюх та військовий експерт Інституту євроатлантичного співробітництва Ігор Козій.

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