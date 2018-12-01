Генштаб: 3 грудня в Україні розпочнуться збори резервістів та військовозобов’язаних

3 грудня в Україні розпочнуться збори резервістів та військовозобов’язаних, повідомив Генеральний штаб Збройних сил України.

У відомстві пояснили, що збори проводитимуть у зв’язку із запровадженням в Азово-Керченській акваторії та 10 українських областях воєнного стану.

«Будуть проведені збори як у складі бригад (до 15 діб), так і в складі навчальних центрів (до 20 діб). Таким чином, передбачається, що всі зборові заходи будуть завершені до початку новорічних свят», – заявили в Генштабі.

25 листопада російські прикордонники ФСБ у Керченській протоці відкрили вогонь по українських кораблях і захопили три судна з 24 моряками. Українська влада визнає їх військовополоненими.

Після цього Верховна Рада підтримала запровадження з 26 листопада воєнного стану в Азово-Керченській акваторії та 10 областях на 30 діб. Мова йде про Одеську, Миколаївську, Херсонську, Запорізьку, Луганську, Донецьку, Сумську, Харківську, Чернігівську і Вінницьку області.