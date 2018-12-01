Воєнний стан. Що варто знати жителям ОРДЛО

«Повномасштабна війна», «експропріація майна», «обмеження прав», «блокування роботи контрольних пунктів в’їзду-виїзду» – такі повідомлення розповсюджуються російською пропагандою та представниками так званих органів влади на територіях ОРДЛО після введення воєнного стану в 10-ти областях України. Ця інформація суперечить офіційним повідомленням української влади. Воєнний стан викликав багато запитань, поширення чуток та спричинив безлад в інформаційному полі жителів окупованих територій. Тож Радіо Донбас.Реалії спробувало відповісти на запитання, які хвилюють людей, що проживають по інший бік лінії зіткнення.

26 листопада 2018 року Верховна Рада України ухвалила запровадження воєнного стану у десяти областях країни та внутрішніх водах Керченської акваторії. Такі дії стали реакцією на обстріл російськими спецслужбами українських суден у Керченській протоці 25 листопада.

Інформаційний простір в Україні одразу наповнився новинами та повідомленнями про воєнний стан, серед яких було немало фейків та маніпуляцій. Жителі ОРДЛО та прифронтових територій Донбасу опинилися в інформаційному вакуумі, який наповнився еклектичною сумішшю з українських та російських інформаційних джерел. А також чуток, які поширювалися швидше за офіційні повідомлення українських органів влади.

Перше офіційне звернення до жителів Донбасу було 27 листопада цього року від голови Донецької облдержадміністрації Олександра Куця. Він коротко проінформував про заходи, які будуть або можуть бути реалізовані в рамках воєнного стану, запевнив, що наразі на цивільних громадян це ніяк не вплине. Наступного дня з таким же зверненням виступив виконувач обов’язки голови Луганської обласної держадміністрації Сергій Філь. З 28 листопада на сайті Міністерства інформаційної політики з’явився розділ з новинами та повідомленнями щодо воєнного стану.

Однак, на території ОРДЛО у так званих ЗМІ поширювалися зовсім інша інформація про воєнний стан на території України. Жителів непідконтрольної частини Донбасу попередили, що «воєнний стан може негативно вплинути на звичайних українців, з деякими проблемами можуть стикнутися й жители «Л/ДНР». Зокрема, це може бути «обмеження пересування, посилення цензури, експропріація майна, скасування виборів», а у жителів ОРДЛО «можуть вилучити транспорт на КПВВ, шантажувати». І, звичайно, «згадали», що можливе посилення бойових дій з боку українських військових.

Напередодні Радіо Донбас.Реалії поцікавилося у жителів Луганська та Донецька, що б вони хотіли дізнатися від української влади, їхні запитання було передане представникам органів влади.

Контрольні пункти в’їзду-виїзду та їхній режим роботи

«Не будут ли закрывать блокпосты с введением военного положения, и как они будут работать?», – Марина, Донецк.

Люди, які приїдуть сюди на вільну частину України, звичайно ж зможуть повернутися назад до себе додому. КПВВ працюватимуть у штатному режимі.

​«Люди, які приїдуть сюди, на вільну частину України, звичайно ж, зможуть повернутися назад до себе додому, – зазначила речниця Донецької обласної військово-цивільної адміністрації Тетяна Ігнатченко. – КПВВ працюватимуть у штатному режимі. Жоден з них закритий не буде. Там ідуть роботи з їхнього облаштування. Вони працюватимуть, як і вже чотири роки поспіль, за літнім і за зимовим часом. Потрібно стежити за графіком роботи», – пояснила речниця Донецької ВЦА.

«Студенты боятся выезжать через Станицу Луганскую, пустили слух, что Украина их назад не пустит в «ЛНР», – Михаил, Луганск.

Ніяких обмежень не планується, все продовжується, як і було на території Луганської та Донецької областей, на цьому наголосив заступник міністра питань тимчасово окупованих територій Юрій Гримчак.

«Жодних змін з точки зору законодавства чи обмежень прав, чи навпаки, немає, все буде продовжуватися у рамках чинних законів і для жителів ОРДЛО, з точки зору України, нічого не зміниться», – додав Гримчак.

Обмеження прав і свобод, комендантська година

«Будет ли введен комендантский час на подконтрольной территории? Какие меры контроля будут применены относительно граждан?», – Иван, Донецк.

Закон про воєнний стан дає змогу введення комендантської години і це можливо у надзвичайній ситуації, однак наразі ніхто не збирається обмежувати свободи громадян, зазначив заступник міністра окупованих територій.

«Цього не планується, хоча може бути зроблено у момент загострення. На території України, у містах і селах, де введено воєнний стан, зокрема, в Донецькій та Луганській областях таких планів немає», – пояснив Юрій Гримчак.

«У разі загострення військової ситуації, комендантська година може бути введена, однак це буде стосуватися не усієї області, а лише кількох населених пунктів. Про це буде повідомлено окремо», – додала Тетяна Ігнатченко.

Якщо парламент не ухвалить нового рішення, то воєнний стан завершиться рівно через 30 днів.

Якщо ситуація буде вимагати продовження воєнного стану, указ президента так само мусить пройти погодження у Верховній Раді. Автоматичного продовження бути не може.

«У випадку, якщо ситуація буде вимагати його продовження, указ президента так само мусить пройти погодження у Верховній Раді. Автоматичного продовження без цих процедур бути не може», – пояснив секретар Комітету Верховної Ради України з питань національної безпеки і оборони Іван Вінник.

Повномасштабна війна

«Люди обеспокоены ситуацией, их пугают полномасштабной войной», – Михаил, Луганск.

Воєнний стан стосується адміністративних порядків на території областей.

Українські військові діють на лінії зіткнення на підставі заходів з відсічі й стримування російської агресії, визначених так званим законом про деокупацію. «Ці заходи здійснюються шляхом проведення операції Об’єднаних сил, яка має усі повноваження застосовувати весь арсенал зброї та сил техніки, щоб забезпечити відсіч і стримування російської збройної агресії, включно зі звільненням окупованих територій», – нагадує Іван Вінник.

Інформаційна політика

«Среди всей этой толпы многие повелись на российскую пропаганду. Что должна сделать Украина? Нужно назвать все своими именами и не позволить свою страну унижать. Но здесь, в Луганске, это тупиковая ситуация. Нет украинских СМИ. Они нужны как воздух. Почему ничего практически нет? Это невозможно технически», – Марина, Луганск.

Кожен має доступ до інформації, яку поширюють в Україні. Однак об’єктивно, ми не можемо відповідати за ворожі й злочинні дії, які здійснює окупаційна адміністрація.

​Після запровадження воєнного стану на сайті Міністерства інформаційної політики створили спеціальний розділ, де розміщується інформація щодо різних аспектів цієї ситуації, розповідає заступник міністра інформаційної політики Дмитро Золотухін.

«Кожен має доступ до інформації, яку поширюють в Україні. Однак об’єктивно, ми не можемо відповідати за ворожі й злочинні дії, які здійснює окупаційна адміністрація, на блокування сигналу, порушення права на отримання інформації. Ми ведемо цю дискусію вже не один рік, є об’єктивні проблеми з проникненням українського телерадіосигналу на ОРДЛО, оскільки вони там глушаться. Уся інфраструктура, яка знаходиться на захоплених територіях і має розповсюджувати цей сигнал, зараз під контролем терористів і окупаційної адміністрації. Також є питання і щодо інтернет-доступу», – пояснив замміністра.

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​(Радіо Свобода опублікувало цей матеріал у рамках спецпроекту для жителів окупованої частини Донбасу. Якщо у вас є тема для публікації чи відгук, пишіть нам: Donbas_Radio@rferl.org)

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