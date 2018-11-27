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28 Листопад 2018, Київ 00:09
Новини | Події

З 1 грудня КПВВ на Донбасі перейдуть на зимовий графік роботи – штаб

КПВВ «Майорське»

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З 1 грудня контрольні пункти в’їзду-виїзду на автомобільних шляхах в Донецькій та Луганській областях перейдуть на зимовий графік роботи – з 8:00 до 17:00, повідомляє штаб української воєнної Операції об’єднаних cил.

Військові зазначили, що перехід відбувається на підставі рішення командувача об’єднаних сил Сергія Наєва.

У Донецькій області працюють чотири автомобільні пункти пропуску – «Майорське», «Мар’їнка», «Новотроїцьке» та «Гнутове»

На лінії розмежування діє лише один КПВВ у Луганській області – «Станиця Луганська», і він є винятково пішохідним.

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