(Друкуємо мовою оригіналу)

Пока в Украине аспекты военного положения обсуждают эксперты, о них спорят политики – люди на оккупированных территориях страны отрезаны от этой дискуссии. Их информационное пространство наполнено слухами и пропагандой, в которой сообщают лишь два меседжа: первый – «это Украина спровоцировала российских моряков», второй – военное положение попирает права граждан. За три дня, прошедшие с момента атаки России в Керченском проливе, от официального Киева не прозвучало ни одного посыла специально для людей, отрезанных линией разграничения. Радио Донбасс.Реалии поинтересловалось у жителей Донецка и Луганска, подконтрольных российским силам: ответы на какие вопросы они хотели бы услышать от украинской власти? Что важно и – непонятно?

Не будут ли закрывать блокпосты?

​Марина, Донецк: «Не будут ли закрывать блокпосты с ведением военного положения, и как они будут работать? Не перестанут ли платить пенсии?»

Пустили слух, что Украина назад не пустит

​Михаил, Луганск: «Люди обеспокоены ситуацией, их пугают полномасштабной войной. Студенты боятся выезжать через Станицу Луганскую, пустили слух, что Украина их назад не пустит в «ЛНР».

Валерий, Донецк: «Когда военное положение закончится, какие перспективы нас ждут?»

Нет украинских СМИ. Почему? Это невозможно технически?

​Марина, Луганск: «Среди всей этой толпы многие повелись на российскую пропаганду. Кричат: Порошенко в трибунал, всех убивать, корабли топить. Это жесть. Что должна сделать Украина? Нужно назвать все своими именами и не позволить свою страну унижать. Но здесь, в Луганске, это тупиковая ситуация. Нет украинских СМИ. Они нужны как воздух. Почему ничего практически нет? Это невозможно технически? Украина в этом очень сильно проигрывает. Поэтому российские каналы «льют кипяток и мозги плавятся». Люди привыкли пользоваться тем, что им преподносят, не задумываются, к сожалению».

Будет ли введен комендантский час?

​Иван, Донецк: «Что будет с курсом доллара, возрастут ли цены на продукты питания и коммунальные услуги, будет ли введен комендантский час на подконтрольной территории? Какие меры контроля будут применены относительно граждан?»

Украина сделала правильно: защищает себя как может

​Дмитрий, Донецк: «Когда освободят полностью ОРДЛО? Уберут ли границы между ОРДЛО и Украиной?»

Ирина Луганск: «Мой знакомый лётчик, который живет в России, комментируя инцидент в Чёрном море, сказал мне сегодня: «Никогда не верьте тому, что говорят в России. Там поток лжи». Поэтому я считаю, что Украина сделала правильно, введя военное положение, таким образом себя защищает как может. Просто так получилось, что мой дом на этой стороне. Но я жду возвращения Украины».

Так получилось, что мой дом на этой стороне. Но я жду возвращения Украины

Мы также попросили авторов Радио Донбасс.Реалии из ОРДЛО ответить на вопрос: достаточно ли точно Украина формулирует сейчас свою позицию для жителей ОРЛДО относительно военного положения?

Луганск. «Проблема с коммуникацией власти и населения актуальна на украинских прифронтовых территориях, об оккупированных что и стоит говорить. В Станице Луганской до сих пор вещают российские каналы и радиостанции, многие люди их реально смотрят, слушают и верят им».

Пока политики медлят, люди впитывают позицию другого государства и их лидеров

Донецк. «Уверен, это очень нужно. Думаю, что украинская власть должна постоянно говорить с оккупированными территориями, информировать их, тем более, о военном положении. Дончанам как никому другому важна ситуация в Украине, планы власти на эти территории, борьба за них и поддержка. Они живут в военном конфликте уже 5-й год и нуждаются в обращении к ним украинской власти. Не стоит забывать о влиянии российских СМИ и пропагады, которую сложно переоценить. Пока политики медлят, люди впитывают позицию другого государства и их лидеров».

Дончанам как никому другому важна ситуация в Украине

​Донецк. «Думаю, посылов (от Украины – ред.) очень мало, и не только в вопросе военного положения. Ощущение, что о нас забывают постепенно. Касаемо военного положения мнения расходятся: одни здесь считают, что оно глобально ничего не изменит. Другие – что правильно, что ввели: теперь у армии и украинских военных будет больше полномочий, у российской границы нужно держать ухо востро».

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(Радіо Свобода опублікувало цей матеріал у рамках спецпроекту для жителів окупованої частини Донбасу. Якщо у вас є тема для публікації чи відгук, пишіть нам: Donbas_Radio@rferl.org)