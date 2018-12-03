Міноборони: ЗСУ починають збори резерву

У навчальних центрах Збройних сил України 3 грудня розпочалися збори оперативного резерву першої черги, повідомляє Міністерство оборони.

«Для підвищення рівня готовності військ до застосування за призначенням у разі відкритої агресії Головним управлінням підготовки Збройних сил України здійснюється низка організаційних заходів. Зокрема, передбачається проведення бригадних тактичних навчань тривалістю до 10 діб на полігонах у Херсонській, Запорізькій областях. Також у навчальних центрах проведено додаткові заходи щодо створення відповідних побутових умов для розміщення військовозобов’язаних та забезпечення їхньої якісної підготовки», – йдеться в повідомленні.

Нинішні збори триватимуть до 20 діб.

У Міноборони додали, що заходи планують завершити так, щоб надати можливість усім військовозобов’язаним повернутися додому до різдвяно-новорічних свят.

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26 листопада Верховна Рада проголосувала за запровадження воєнного стану терміном на 30 діб у внутрішніх водах Азово-Керченської акваторії та в 10 областях, прилеглих до кордону з Росією, а також із окупованими чи контрольованими нею територіями України та Молдови. Це Вінницька, Луганська, Донецька, Запорізька, Миколаївська, Одеська, Сумська, Харківська, Чернігівська, Херсонська.

Це сталося після того, як 25 листопада російські прикордонники у Керченській протоці відкрили вогонь по трьох українських кораблях і захопили їх. Підконтрольні Кремлю суди в Криму арештували 24 моряків на два місяці. Зараз полонені військові ВМС України перебувають у слідчих ізоляторах в Москві. Українська влада визнає їх військовополоненими.