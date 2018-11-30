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30 Листопад 2018, Київ 17:37
Новини | Політика

Країни «Групи семи» закликали Росію звільнити українських моряків

Лідери країн Великої Сімки (зліва направо): Джастін Трюдо (Канада), Анґела Меркель (Німеччина), Дональд Трамп (США), Паоло Джентілоні (Італія), Еммануель Макрон (Франція), Сіндзо Абе (Японія) та Тереза Мей (Велика Британія), травень 2017 року

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Представники країн «Групи семи» засудили дії Росії в Керченській протоці і закликали звільнити захоплених українських моряків і кораблі. Таке звернення зробили голови Міністерств закордонних справ Канади, Франції, Німеччини, Італії, Японії і Сполучених Штатів, а також верховний представник Євросоюзу з закордонних справ.

«Немає виправдання тому, що Росія використала військову силу проти українських кораблів і військового екіпажу. Ми закликаємо до стриманості, належної поваги до міжнародного права та уникнення будь-якої подальшої ескалації. Ми закликаємо Росію звільнити затриманих моряків і кораблі та утриматися від перешкоджання законному перетину Керченської протоки», – мовиться в повідомленні.

Раніше про готовність наполягати на антиросійських санкціях заявила прем’єр-міністр Великої Британії Тереза Мей.

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25 листопада російські прикордонники у Керченській протоці відкрили вогонь по трьох українських кораблях і захопили їх. За даними української влади, шестеро українських моряків були поранені, зокрема двоє – у тяжкому стані. Росія заявила, що надала медичну допомогу трьом пораненим, про інших трьох не згадувала.

Підконтрольні Кремлю суди у Криму арештували всіх 24 моряків на два місяці. Зараз полонені військові ВМС України перебувають у слідчих ізоляторах в Москві. Українська влада визнає їх військовополоненими.

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Країни Заходу вимагають від Росії звільнити моряків, а президент США Дональд Трамп через відмову це зробити скасував заплановану зустріч із російським президентом Володимиром Путіним.

26 листопада Верховна Рада проголосувала за введення воєнного стану терміном на 30 діб у внутрішніх водах Азово-Керченської акваторії та в 10 областях. Це Вінницька, Луганська, Донецька, Запорізька, Миколаївська, Одеська, Сумська, Харківська, Чернігівська, Херсонська.

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