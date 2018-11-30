Українські консули намагаються відвідати полонених моряків – Клімкін

Українські дипломати в Росії намагаються отримати доступ до полонених моряків Військово-морських сил України, яких захопили російські силовики 25 листопада, повідомив міністр закордонних справ України Павло Клімкін.

За його словами, представники Росії підтвердили, що військовополонені наразі перебувають у Москві.

«Українські консули працюють для якнайшвидшого отримання до них доступу. Ненадання інформації і недопуск до них консулів є злочином відповідно до міжнародного права», – зазначив міністр.

Раніше кореспондент Радіо Свобода Антон Наумлюк повідомив, що, за даними представниці Громадської наглядової комісії (російська громадська організація, яка контролю дотримання прав людини в місцях примусового утримання), полонені зараз у Москві.

За даними ГНК, 21 моряк наразі перебуває в московському слідчому ізоляторі «Лефортово», а троє поранених – у медичній частині ізолятора «Матроська тиша», теж у столиці Росії.

Вранці 30 листопада призначена Росією уповноважена з прав людини в окупованому Криму Людмила Лубіна підтвердила інформацію про те, що захоплених біля Керченської протоки російських моряків перевезли до Москви.

25 листопада російські прикордонники у Керченській протоці відкрили вогонь по трьох українських кораблях і захопили їх. За даними української влади, шестеро українських моряків були поранені, зокрема двоє – у тяжкому стані. Росія заявила, що надала медичну допомогу трьом пораненим, про інших трьох не згадувала.

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Підконтрольні Кремлю суди у Криму арештували всіх 24 моряків на два місяці. Українська влада визнає їх військовополоненими.

Країни Заходу вимагають від Росії звільнити моряків, а президент США Дональд Трамп через відмову це зробити скасував заплановану зустріч із російським президентом Володимиром Путіним.

26 листопада Верховна Рада проголосувала за введення воєнного стану терміном на 30 діб у внутрішніх водах Азово-Керченської акваторії та в 10 областях. Це Вінницька, Луганська, Донецька, Запорізька, Миколаївська, Одеська, Сумська, Харківська, Чернігівська, Херсонська області.