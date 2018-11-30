Захоплених українських моряків перевозять до СІЗО Москви – російський омбудсмен

Українських військових моряків, захоплених російськими силовиками в Чорному морі й арештованих підконтрольними Кремлю кримськими судами, перевозять з анексованого Криму в один зі слідчих ізоляторів Москви.

Повідомлення про це, які поширили кримські активісти й адвокати, підтвердила призначена Росією уповноважена з прав людини в окупованому Криму Людмила Лубіна, яку цитує російське державне агентство новин ТАСС. За її словами, в Москву «переводять командний склад».

Російський адвокат Микола Полозов підтвердив проекту Радіо Свобода Крим.Реалії, що українських військових вивезли з СІЗО Сімферополя. Чи йдеться про всіх моряків – він не уточнив.

Як повідомив заступник міністра юстиції України Іван Ліщина, Європейський суд з прав людини вимагає від Росії до 3 грудня надати інформацію про місце перебування українських військових, юридичні підстави їхнього затримання, про поранення і надану медичну допомогу.

25 листопада російські прикордонники у Керченській протоці відкрили вогонь по трьох українських кораблях і захопили їх. За даними української влади, шестеро українських моряків були поранені, зокрема двоє – у тяжкому стані. Росія заявила, що надала медичну допомогу трьом пораненим, про інших трьох не згадувала.

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Підконтрольні Кремлю суди у Криму арештували всіх 24 моряків на два місяці. Українська влада визнає їх військовополоненими.

Країни Заходу вимагають від Росії звільнити моряків, а президент США Дональд Трамп через відмову це зробити скасував заплановану зустріч із російським президентом Володимиром Путіним.

26 листопада Верховна Рада проголосувала за введення воєнного стану терміном на 30 діб у внутрішніх водах Азово-Керченської акваторії та в 10 областях. Це Вінницька, Луганська, Донецька, Запорізька, Миколаївська, Одеська, Сумська, Харківська, Чернігівська, Херсонська.