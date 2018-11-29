Полонених моряків вивозять із СІЗО Сімферополя – Чийгоз

Затриманих російськими силовиками українських моряків вивозять зі слідчого ізолятора Сімферополя в анексованому Росією Криму, повідомив заступник голови Меджлісу кримськотатарського народу Ахтем Чийгоз у Facebook увечері 29 листопада.

«Зараз стало відомо, що військовополонених вивозять із СІЗО Сімферополя», – написав Чийгоз.

Підтвердження цих даних наразі немає.

29 листопада кримськотатарський активіст Наріман Джелял із посиланням на адвокатів українських полонених моряків повідомив, що їх вивозять із Криму до Москви.

Згодом заступник голови Меджлісу кримськотатарського народу Ахтем Чийгоз із посиланням на свої джерела заявив, що військовополонені моряки ВМС України, яких захопили прикордонники ФСБ Росії, досі перебувають в анексованому Криму.

Підконтрольний Москві Кримський районний суд Сімферополя заарештував 21 українського моряка до 25 січня 2019 року. Ще трьох моряків, які перебувають у лікарні в Керчі, заарештував Керченський міський суд на той же термін.

Українським морякам загрожує до шести років позбавлення волі за нібито «незаконний перетин державного кордону Росії».

Українська влада визнає їх військовополоненими.

25 листопада російські прикордонники у Керченській протоці відкрили вогонь по трьох українських кораблях і захопили їх. За даними української влади, шестеро українських моряків були поранені, зокрема двоє – у тяжкому стані. Росія заявила, що надала медичну допомогу трьом пораненим, про інших трьох не згадувала.

Після нападу на кораблі Верховна Рада проголосувала за введення воєнного стану терміном на 30 діб з 26 листопада у внутрішніх водах Азово-Керченської акваторії та в 10 областях. Це Вінницька, Луганська, Донецька, Запорізька, Миколаївська, Одеська, Сумська, Харківська, Чернігівська, Херсонська.