Захоплені ФСБ українські моряки поки в Сімферополі – Чийгоз

Захоплені в Чорному морі і заарештовані підконтрольним росії судом в анексованому Сімферополі українські військові моряки наразі перебувають у Криму. Про це 29 листопада проекту Радіо Свобода заступник голови Меджлісу кримськотатарського народу Ахтем Чийгоз із посиланням на власні джерела.

«Українські моряки перебувають у СІЗО Сімферополя», – сказав Чийгоз.

Раніше 29 листопада кримськотатарський активіст Наріман Джелял із посиланням на адвокатів українських полонених моряків повідомив, що їх вивозять із Криму до Москви.

Інформацію підтвердили адвокати Джеміль Темишев, Еміне Авамілєва і Айдер Азаматов.

Натомість російський адвокат Микола Полозов, який має намір захищати капітана малого броньованого артилерійського катера «Бердянськ» Дениса Гриценка, сказав Крим.Реалії, що поки не може підтвердити інформацію про вивіз українських моряків з анексованого півострова.

З боку російської влади офіційних підтверджень цієї інформації наразі немає.

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Раніше підконтрольний Москві Кримський районний суд Сімферополя заарештував 21 українського моряка до 25 січня 2019 року. Ще трьох моряків, які перебувають у лікарні в Керчі, заарештував Керченський міський суд на той же термін.

Українським морякам загрожує до шести років позбавлення волі за нібито «незаконний перетин державного кордону Росії».

25 листопада російські прикордонники у Керченській протоці відкрили вогонь по трьох українських кораблях і захопили їх. За даними української влади, шестеро українських моряків були поранені, зокрема двоє – у тяжкому стані. Росія заявила, що надала медичну допомогу трьом пораненим, про інших трьох не згадувала.

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Підконтрольні Кремлю суди у Криму арештували всіх 24 моряків на два місяці. Українська влада визнає їх військовополоненими.

Країни Заходу засудили дії Росії. В Євросоюзі закликали до «стриманості і деескалації», а генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберґ оприлюднив заяву з вимогою до Росії звільнити військовополонених і захоплені кораблі.

26 листопада Верховна Рада проголосувала за введення воєнного стану терміном на 30 діб у внутрішніх водах Азово-Керченської акваторії та в 10 областях. Це Вінницька, Луганська, Донецька, Запорізька, Миколаївська, Одеська, Сумська, Харківська, Чернігівська, Херсонська.