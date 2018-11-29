Олег Мельничук: що відомо про моряка, який попросив перекладача з російської

Командир рейдового буксира «Яни Капу», старшина Олег Мельничук у підконтрольному Росії суді окупованого Криму скористався своїм правом на перекладача з іноземної мови. Військовополонений заявив, що не повністю розуміє російську. Радіо Свобода розповідає, що відомо про Олега Мельничука.

28 листопада підконтрольний Кремлю Київський районний суд окупованого Криму заарештував усіх 24 затриманих українських моряків та співробітників СБУ.

Їм загрожує до шести років позбавлення волі за нібито «незаконний перетин державного кордону Росії», в чому їх звинувачує російська влада.

Школа і морехідний коледж

Олег Мельничук народився у 1995 році у Смілі на Черкащині. Навчався у місцевій школі, потім у професійному ліцеї в Черкасах, після чого пішов у Збройні сили України.

Контракт Олег Мельничук підписав у 2014 році.

Випускник Відділення військової підготовки Морехідного коледжу технічного флоту Національного університету «Одеська морська академія».

За інформацією журналіста Антона Наумлюка, Мельничука тримають у Бєлогорському ізоляторі тимчасового утримання.

Мати Олега Лариса, яка працює у Смілі вихователькою дитячого садка, розповіла журналістам, що пишається своїм сином і вважає його хорошим воїном, а також сподівається на те, що він якнайшвидше повернеться додому.

Адвокат Мельничука зазначає, що при затриманні Олег «піддався фізичній дії, але сильно не били». Своєї вини старшина не визнає.

«Сміла з тобою!»

У групах міста Сміла у соціальних мережах земляки активно підтримують Олега Мельничука: дякують за службу та висловлюють підтримку батькам.

Свою підтримку Олегу висловив і його Морехідний коледж.

«Олег проявив справжню відвагу та героїзм. Ефективно та впевнено керував буксиром під час переходу. Знаходячись у полоні відмовився співпрацювати з співробітниками ФСБ РФ та не визнав звинувачення висунуті російською стороною українським морякам», – йдеться у повідомленні навчального закладу.

Про ставлення Олега до моря у коментарі для Радіо Свобода розповів його товариш Руслан.

«Служба на морі дуже відрізняється від сухопутної, – каже він. – Там завжди можна сховатися в окоп або втекти, а моряк нікуди не дінеться і буде до останнього стояти. Олег відповідально ставиться до служби і з любов'ю до моря. Оскільки ми з невеликого містечка, де морем і не пахне, такі люди мріють про море з дитинства і будуть віддані своїй справі до останнього!»

Адвокат Євгенія Закревська звертає увагу, що востаннє українська мова звучала у судах Криму навесні 2014 року.

Українська прокуратура визнала захоплених Росією моряків військовополоненими.​

НА ЦЮ Ж ТЕМУ:

(Радіоперехоплення переговорів російського командування з екіпажами кораблів Росії щодо атаки на човни ВМС України)

(Відео моменту, коли корабель Росії цілеспрямовано таранить український човен у Керченській протоці)

Порошенко назвав «прямим актом агресії» напад російських прикордонників на українські кораблі

Полонений моряк ВМС у кримському «суді» попросив перекладача з російської – адвокат

Захоплені Росією українські моряки: хто вони і що з ними

США: ЄС варто посилити санкції проти Росії і відмовитися від «Північного потоку-2»

Потрібно зупинити Путіна, щоб він не пішов далі – у Європарламенті закликають до нових санкцій