Командувач ВМС України: проситимемо закрити Босфор для російських суден

Командувач Військово-морських сил, адмірал Ігор Воронченко заявляє, що Україна проситиме закрити протоку Босфор для російських суден.

Як повідомляє кореспондент Радіо Свобода, він сказав про це на міжнародній конференції з морської безпеки, яка почалася в Києві 29 листопада.

«Я як командувач ВМС висловлюю сподівання, що світова спільнота ухвалить рішення і визнає, що була проведена агресія проти держави Україна. У зв’язку з цим і згідно з нормами конвенції Монтре, а саме 19 пунктом, будемо намагатися просити закриття протоки Босфор Турецькою республікою. Для того, щоб росіяни знали, як порушувати норми міжнародного права», – сказав Воронченко.

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Напередодні міністр інфраструктури України Володимир Омелян заявив, що Росія заблокувала українські порти на Азовському морі. Через дії Росії в Керченській протоці, контроль над якою Росія посилила після відкриття Керченського моста, заблоковані 35 суден. Керченська протока – єдиний маршрут для суден, що курсують між Азовським і Чорним морями.

Президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган раніше не виключив, що може виступити посередником у ситуації, яка склалася через інцидент у Керченській протоці.

25 листопада російські прикордонники у Керченській протоці відкрили вогонь по трьох українських кораблях і захопили їх. За даними української влади, шестеро українських моряків були поранені, зокрема двоє – у тяжкому стані. Росія заявляє, що надала медичну допомогу трьом пораненим, про інших трьох не згадувала.

Підконтрольний Кремлю суд у Сімферополі арештував всіх 24 моряків на два місяці. Українська влада визнає їх військовополоненими.

Країни Заходу засудили дії Росії. В Євросоюзі закликали до «стриманості і деескалації», а генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберґ оприлюднив заяву з вимогою до Росії звільнити військовополонених і захоплені кораблі.

26 листопада Верховна Рада проголосувала за введення воєнного стану терміном на 30 діб у внутрішніх водах Азово-Керченської акваторії та в 10 областях. Це Вінницька, Луганська, Донецька, Запорізька, Миколаївська, Одеська, Сумська, Харківська, Чернігівська, Херсонська.

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