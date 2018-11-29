Порошенко закликає НАТО послати кораблі в Азовське море

Президент України Петро Порошенко закликає НАТО послати свої кораблі до Азовського моря, щоб допомогти захистити Україну після того, як Росія захопила три українських кораблі і їхній екіпаж поблизу Криму.

В інтерв’ю німецькому таблоїду Bild, опублікованому вранці 29 листопада, Порошенко висловив сподівання, що після словесної підтримки європейські держави підуть на активні кроки, зокрема на посилення санкцій і військовий захист від Росії, щоб допомогти Україні.

«Сподіваємося, що держави НАТО готові послати військові кораблі в Азовське море, щоб підтримати Україну і гарантувати безпеку», – сказав Порошенко.

Він наголосив, що російський президент Володимир Путін вважає себе «російським імператором», а Україну – «колонією» Росії.

«Єдина мова, яку він розуміє, – це солідарність західного світу. Ми не можемо приймати агресивної політики Росії. Спочатку був Крим, потім – східна Україна, тепер він хоче Азовське море», – сказав президент.

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25 листопада російські прикордонники у Керченській протоці відкрили вогонь по трьох українських кораблях і захопили їх. За даними української влади, шестеро українських моряків були поранені, зокрема двоє – у тяжкому стані. Росія заявляє, що надала медичну допомогу трьом пораненим, про інших трьох не згадувала.

Підконтрольний Кремлю суд у Сімферополі арештував всіх 24 моряків на два місяці. Українська влада визнає їх військовополоненими.

Країни Заходу засудили дії Росії. В Євросоюзі закликали до «стриманості і деескалації», а генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберґ оприлюднив заяву з вимогою до Росії звільнити військовополонених і захоплені кораблі.

26 листопада Верховна Рада проголосувала за введення воєнного стану терміном на 30 діб у внутрішніх водах Азово-Керченської акваторії та в 10 областях. Це Вінницька, Луганська, Донецька, Запорізька, Миколаївська, Одеська, Сумська, Харківська, Чернігівська, Херсонська.