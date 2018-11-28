Захоплені українські моряки в Криму перебувають «під жорстким тиском» ФСБ – ВМС України

Захоплені в Керченській протоці українські військові моряки знаходяться «під жорстким психологічним тиском» співробітників ФСБ Росії, тому не варто вірити тому, що вони кажуть на відео допиту, який оприлюднили російські спецслужби. Таку думку в ефірі проекту Радіо Свобода Радіо Крим.Реалії висловив контр-адмірал, перший заступник командувача ВМС України Андрій Тарасов.

«ФСБ має столітній досвід чекістської роботи і використовує цей налагоджений механізм. Був оприлюднений допит наших військовослужбовців, але люди, які їх знають, бачать, що вони перебувають під жорстким психологічним тиском і читають з папірців, які перед ними. Не треба думати, що наші моряки висловлюють власні думки Що застосували щодо них, я сказати не можу», – сказав він.

Перший заступник командувача ВМС України підкреслив, що українські військові моряки є військовополоненими, тому дії російської юстиції щодо них є «повністю незаконними».

Тарасов додав, що у ВМС України є інформація про те, що серед затриманих українських моряків «є важко поранені, чиє місце перебування важко встановити».

«Ми не повинні вірити заявам представників Росії про те, що там троє поранених. Під час захоплення і обстрілу наших кораблів ми прослуховували переговори, в яких фігурувало, що там не менше двох важкопоранених. За нашими даними, близько шести людей дістали поранення», – каже Тарасов.

Федеральна служба безпеки Росії 26 листопада оприлюднила відео із затриманими українськими моряками. Пізніше керівництво Військово-морських сил Збройних сил України заявило, що «із розумінням ставиться до так званих свідчень військовослужбовців», і висловило впевненість, що полонені зазнали тиску.

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28 листопада підконтрольний Кремлю Київський районний суд заарештував усіх 24 затриманих українських моряків та співробітників СБУ. Їм загрожує до шести років позбавлення волі за нібито «незаконний перетин державного кордону Росії», в чому їм звинувачує російська влада.

25 листопада російські прикордонники у Керченській протоці відкрили вогонь по українських кораблях і захопили три човни. Шістьох українських військових поранено, двоє у важкому стані (Росія заявляє, що надала медичну допомогу трьом пораненим, про інших трьох не згадувала).

Наразі затримані українські моряки в анексованій Керчі, їх звинувачують у «незаконному перетині державного кордону Росії». Українська прокуратура визнала захоплених Росією моряків військовополоненими.​

Країни Заходу засудили дії Росії. В Євросоюзі закликали до «стриманості і деескалації», а генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберґ оприлюднив заявуз вимогою до Росії звільнити військовополонених і захоплені кораблі.

26 листопада Верховна Рада проголосувала за введення воєнного станутерміном на 30 діб у внутрішніх водах Азово-Керченської акваторії та в 10 областях. Це Вінницька, Луганська, Донецька, Запорізька, Миколаївська, Одеська, Сумська, Харківська, Чернігівська, Херсонська.

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