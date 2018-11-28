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28 Листопад 2018, Київ 14:47
Новини | Політика

Мін’юст звернувся до ЄСПЛ через захоплення Росією українських моряків

Російські силовики ведуть українського моряка в будівлю підконтрольного Кремлю суду в Сімферополі, 27 листопада 2018 року

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Міністерство юстиції України звернулося до Європейського суду з прав людини для захисту захоплених Росією українських військових моряків, повідомив міністр Павло Петренко.

«Ми звернулися від імені уряду до Європейського суду з прав людини з вимогою застосувати 39-е правило – це негайне рішення про звільнення незаконно захоплених українських громадян», – сказав Петренко 28 листопада на засіданні Кабміну.

Україна вважає 24 захоплених Росією моряків військовополоненими. Російська влада натомість звинувачує українських громадян у незаконному перетині кордону.

27 листопада підконтрольний Росії Київський райсуд Сімферополя заарештував 12 із 24 захоплених українських військових моряків. Крім того, суд в окупованій Керчі заарештував трьох поранених українців. Ще дев’ятьом морякам запобіжний захід мають обрати сьогодні.

Інтерв’ю з мамою наймолодшого полоненого моряка з Одеси – відео
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Інтерв’ю з мамою наймолодшого полоненого моряка з Одеси – відео

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Захопленим українським морякам загрожує до шести років позбавлення волі.

25 листопада російські прикордонники у Керченській протоці відкрили вогонь по українських кораблях і захопили три кораблі, а також затримали 24 українських моряків. За даними української сторони, шістьох українських військових поранено, двоє – у тяжкому стані. Росія заявляє, що надала медичну допомогу трьом пораненим, про інших трьох не згадувала.

Країни Заходу засудили дії Росії. В Євросоюзі й НАТО також закликали до «стриманості і деескалації».

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