Мін’юст звернувся до ЄСПЛ через захоплення Росією українських моряків

Міністерство юстиції України звернулося до Європейського суду з прав людини для захисту захоплених Росією українських військових моряків, повідомив міністр Павло Петренко.

«Ми звернулися від імені уряду до Європейського суду з прав людини з вимогою застосувати 39-е правило – це негайне рішення про звільнення незаконно захоплених українських громадян», – сказав Петренко 28 листопада на засіданні Кабміну.

Україна вважає 24 захоплених Росією моряків військовополоненими. Російська влада натомість звинувачує українських громадян у незаконному перетині кордону.

27 листопада підконтрольний Росії Київський райсуд Сімферополя заарештував 12 із 24 захоплених українських військових моряків. Крім того, суд в окупованій Керчі заарештував трьох поранених українців. Ще дев’ятьом морякам запобіжний захід мають обрати сьогодні.

Захопленим українським морякам загрожує до шести років позбавлення волі.

25 листопада російські прикордонники у Керченській протоці відкрили вогонь по українських кораблях і захопили три кораблі, а також затримали 24 українських моряків. За даними української сторони, шістьох українських військових поранено, двоє – у тяжкому стані. Росія заявляє, що надала медичну допомогу трьом пораненим, про інших трьох не згадувала.

Країни Заходу засудили дії Росії. В Євросоюзі й НАТО також закликали до «стриманості і деескалації».