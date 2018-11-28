Керченська криза: в ЄС закликають Росію забезпечити вільний рух через протоку

Міжнародне право вимагає від Росії забезпечення вільного та безперешкодного руху через Керченську протоку, тож ЄС очікує, що Москва відновить цей рух, заявив на сесії Європейського парламенту 28 листопада віце-президент Єврокомісії Валдіс Домбровскіс.

«Дії Росії неприпустимі й ЄС очікує від неї негайного звільнення кораблів та екіпажу, а також забезпечення швидкої медичної допомоги пораненим військовослужбовцям», – додав він.

Очільник Єврокомісії наголосив, що ЄС не визнав і не визнаватиме незаконної анексії Кримського півострова Росією.

«Високий представник ЄС із зовнішньої політики Федеріка Моґеріні з початку цієї ескалації напруження перебуває на зв’язку з низкою міжнародних партнерів та продовжуватиме працювати над цією проблемою для розробки ширшої інтернаціональної реакції», – заявив Валдіс Домбровскіс.

Читайте також: «Росія хотіла повторити операцію в Цхінвалі» – посол України в Білорусі про події в Керченській протоці​

Водночас президент Європейського парламенту Антоніо Таяні, відкриваючи пленарну сесію, також зробив заяву, в якій запевнив, що очолювана ним євроустанова «глибоко занепокоєна» зростанням напруженості в Керченській протоці.

Таяні також нагадує, що «територіальна цілісність України є фундаментальною річчю, а Росія не повинна забороняти українським човнам у доступі до Азовського моря й зобов’язана поважати Конвенцію ООН щодо морської навігації та угоду з Україною, підписану в 2003 році».

«Ми вимагаємо від влади Росії поваги до їхніх зобов’язань й звільнення затриманих українських військових», – заявив Таяні, наголосивши на тому, що під час вчорашньої зустрічі з головою Верховної Ради Андрієм Парубієм він запевнив, що Європейський парламент уважно стежить за ситуацією.

«Європарламент тримає це питання на ретельному контролі та робитиме все від нього залежне, щоб досягти його позитивного вирішення», – пояснив президент Європарламенту.

25 листопада російські прикордонники у Керченській протоці відкрили вогонь по українських кораблях і захопили три човни. Шістьох українських військових поранено, двоє у важкому стані (Росія заявляє, що надала медичну допомогу трьом пораненим, про інших трьох не згадувала).

Читайте також: Воєнний стан вже діє. Що варто знати українцям?​

Наразі затримані українські моряки в анексованій Керчі, їх звинувачують у «незаконному перетині державного кордону Росії». Українська прокуратура визнала захоплених Росією моряків військовополоненими.​

Країни Заходу засудили дії Росії. В Євросоюзі закликали до «стриманості і деескалації», а генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберґ оприлюднив заяву з вимогою до Росії звільнити військовополонених і захоплені кораблі.

26 листопада Верховна Рада проголосувала за введення воєнного станутерміном на 30 діб у внутрішніх водах Азово-Керченської акваторії та в 10 областях. Це Вінницька, Луганська, Донецька, Запорізька, Миколаївська, Одеська, Сумська, Харківська, Чернігівська, Херсонська.