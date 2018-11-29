Окупований Крим – півострів заручників

(Рубрика «Точка зору»)

До українських патріотів, ув'язнених за одне тільки вивішування прапора країни, невід'ємною частиною якої є Автономна Республіка Крим, до кримськотатарських активістів, яких переслідують лише за те, що вони відстоюють права корінного народу, тепер додалися ще й українські моряки. Їх звинувачують у порушенні державного кордону, якого не існує навіть із точки зору російського законодавства, договорів Росії з Україною та міжнародного морського права.

Всі ці люди ‒ не просто ув'язнені. Вони заручники окупаційного режиму, який може довести свою легітимність лише шляхом накопичення їх у кримських в'язницях. Інакше й бути не може ‒ окупант добре пам'ятає, що він окупант, і з кожним новим днем після ніким не визнаної анексії його нервозність збільшується, бажання довести всім, що він тут господар ‒ на суші й на морі, ‒ посилюється. А як довести це інакше, окрім як демонструючи тупу силу та посилюючи репресії?

Але, якщо задуматися, а хіба тільки ув'язнені ‒ заручники? А хіба все населення Криму не в заручниках у окупантів ‒ незалежно від політичних поглядів? Вчора вони придивлялися до записів у соціальних мережах, сьогодні ‒ до українських паспортів кримчан, до чого будуть «придивлятися» завтра, щоб випередити невдоволення «громадян другого сорту», яких взяли в навантаження до військової бази та яким досі не довіряють ‒ і ніколи не довірятимуть, тому що вони занадто довго жили у вільній країні, а не при Путіні?

А хіба найактивніші учасники анексії ‒ не заручники? Хіба мало в ізоляторах та в'язницях кримських чиновників, звинувачених у корупції? Вони ж думали, що зрада ‒ це індульгенція на все життя, а виявилося, що в чужій корупційній вертикалі вони нікому не потрібні, окрім слідчого. Так і нинішні кримські лідери: сьогодні ‒ на екрані, завтра ‒ у сибірській колонії, просто тому, що якийсь охоронець випросить у господаря Крим.

Так Крим і перетворився на велику в'язницю з наглядачами на Перекопі та кораблями Чорноморського флоту замість сторожових собак. На півострів заручників.

Віталій Портников – журналіст і політичний коментатор, оглядач Радіо Свобода

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