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27 Листопад 2018, Київ 14:32
Політика

Паспорти на контроль: як росіяни перевірятимуть кримчан з українськими документами

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Заступник голови підконтрольного Кремлю уряду Криму Ігор Михайличенко на засіданні прикордонної комісії запропонував посилити контроль за міграцією кримчан.

На думку призначеного Росією чиновника, на адміністративному кордоні між Кримом і материковою частиною України спостерігається «безконтрольне використання українських паспортів, що може призвести до проникнення на територію Росії кримінальних елементів, а також вихідців із країн з підвищеною терористичною активністю».

Кримський адвокат Ліля Гемеджи вважає ситуацію неоднозначною, тому що підконтрольний Кремлю чиновник не уточнює, про яких саме громадян йдеться ‒ про кримчан з українськими паспортами чи про жителів материкової частини України.

‒ Якщо влада має на увазі жителів материкової України ‒ то яким чином вони контролюватимуть нібито безконтрольне використання українських паспортів? Це єдині паспорти у громадян, саме з ними вони виїжджають і заїжджають. Якщо ми говоримо про жителів Криму, якщо вони використовують при перетині кордону українські паспорти, то тут виникає двояке становище. Коли у громадянина в українському паспорті стоїть кримська прописка, то йде перевірка російських прикордонників: або вони вважають його громадянином України ‒ і тоді вимагають від нього заповнення міграційної карти, але наявність реєстрації в Криму говорить про те, що вони не можуть її вимагати, згідно з договором про «приєднання Криму» (договір про «приєднання Криму до Росії» 18 березня 2014 року ‒ ред.). Найчастіше при перетині кордону вимагають надати, окрім російського паспорта, й український паспорт.

Юрист пояснює, що подібні дії є незаконними, та уточнює, що для проходження адмінкордону достатньо надати один паспорт.

Постійський представник президента України в Автономній Республіці Крим Борис Бабін пов'язує заяви російської влади півострова з наближенням виборів в Україні.

‒ Виходячи з тієї політики, яку проводить Росія, може бути обмеження перетину адмінкордону з боку росіян. Це також можна підв'язати під процес виборів, тому що через два місяці починається виборча кампанія. Є процедура реєстрації виборців з окупованих територій ‒ вона, на жаль, складна, але є. Багато кримчан цим скористаються, і це, безсумнівно, є неприємним моментом для окупантів.

Кримський юрист Жан Запрута впевнений, що у кримчан ніхто не забиратиме українські паспорти, тільки якщо вони самі не захочуть їх позбутися.

Хоче російська влада чи не хоче, кримчани будуть користуватися українськими паспортами
Жан Запрута

‒ У кримчан особливе становище, вони мають громадянство і українське, і російське. Якщо самі кримчани не захочуть позбутися українського громадянства, їх ніхто не змусить ‒ це їхнє добровільне бажання. Хоче російська влада чи не хоче, кримчани будуть користуватися українськими паспортами.

А ось експерт Кримської правозахисної групи Олександр Сєдов вважає, що заява підконтрольної Кремлю влади Криму може бути підготовкою до запровадження в Росії закону про заборону на друге громадянство.

‒ У російських ЗМІ почали поширювати інформацію, що потрібно заборонити кримчанам українське громадянство. Самі кримчани категоричних проти цього. Вони розуміють, що російські документи є документами тільки для росіян, а у світі паспорти, видані на окупованій території, ніхто не визнає. Тут, можливо, готується ґрунт, щоб вносити зміни на федеральному рівні. Вони можуть і заборонити громадянство, можливо, від обмеження на в'їзд до запровадження візового режиму. Росія вже ввела правила інформувати про друге громадянство. Але те, що поширюється на Крим, ‒ це взагалі незаконно, тому що нав'язування країною-окупантом громадянства ‒ це порушення міжнародного гуманітарного права.

У березні 2014 року Росія анексувала український півострів Крим. Міжнародні організації визнали анексію Криму незаконною і засудили дії Росії, країни Заходу запровадили проти неї економічні санкції. Кремль заперечує анексію півострова і називає це «відновленням історичної справедливості».

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