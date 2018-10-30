Чи зупинить Міжнародний кримінальний суд призов у Криму?

Прокуратура Автономної Республіки Крим спільно з Кримською правозахисною групою, Регіональним центром прав людини та Українською Гельсінською спілкою з прав людини передали до Міжнародного кримінального суду інформаційне повідомлення про незаконний примус кримчан до служби в Збройних силах Росії. Зокрема, українські правоохоронні органи посилаються на положення Женевської конвенції 1949 року, яка прямо забороняє державі-окупантові набирати в армію громадян із окупованої території.

У вересневому моніторинговому звіті ООН ідеться про те, що з 2015 року Росія призвала до своєї армії близько 12 тисяч чоловіків, які живуть у Криму. За інформацією підконтрольного Кремлеві уряду півострова, 2018 року до Збройних сил Росії мають намір призвати більш ніж дві тисячі кримчан. Київ вимагає від Росії припинити цю практику, а прокуратура Автономної Республіки Крим просить жителів півострова звертатися телефоном або електронною поштою в разі отримання повісток у російські військкомати.

Заступник начальника управління Прокуратури АРК Єлизавета Дзигора пояснює, що відомство посилається не тільки на Женевську конвенцію.

Факт примусу громадян України, які проживають на окупованій території Криму, служити в Збройних силах Російської Федерації ‒ це порушення Женевської конвенції

«Із моменту окупації Криму Росією фактично набули чинності норми міжнародного права. Російська Федерація як держава-окупант має низку заборон щодо дій, які вона може здійснювати на цій території. Ці заборони передбачені четвертою Женевською конвенцією. Факт примусу громадян України, які проживають на окупованій території Криму, служити в Збройних силах Російської Федерації ‒ це порушення однієї з таких заборон, а саме статті 51-ї Женевської конвенції. Також це склад злочину згідно зі статтею 8-ю Римського статуту. Реалізація цього документа перебуває під безпосередньою юрисдикцією Міжнародного кримінального суду, що розташований у Гаазі. З 2015 року його юрисдикція визнана Верховною Радою України якраз щодо злочинів в окупованому Криму», – каже вона.

Єлизавета Дзигора спростовує потенційні аргументи російської сторони й відзначає, що самі призовники не несуть відповідальності за порушення Женевської конвенції.

Служба в Збройних силах Росії, безумовно, не є підставою для притягнення самого призовника до кримінальної відповідальності за українськими законами

«Факт окупації Росією частини території України, півострова Крим ‒ це вже визнаний факт на міжнародному рівні, зокрема, в низці резолюцій Генасамблеї ООН, починаючи з 2014 року. Також є низка резолюцій інших міжнародних організацій. Російське громадянство було отримане кримчанами внаслідок політики примусової необхідності. Без отримання паспортів реалізувати свої найосновніші права громадяни України не можуть. При цьому служба в Збройних силах Росії, безумовно, не є підставою для притягнення самого призовника до кримінальної відповідальності за українськими законами. Можливе рішення Міжнародного кримінального суду в цій справі стосуватиметься перших осіб Російської Федерації. Навіть якщо рішення там не визнають, існують механізми видачі ордера на арешт: більшість країн визнають Римський статут», – каже чільна представниця прокуратури АРК.

Член Кримської правозахисної групи Олександр Сєдов наголошує, що інформацію про призов у Криму правозахисникам надала сама російська влада.

«Російські нормативно-правові акти дозволили нам створити вертикаль, яка показувала б, хто безпосередньо віддавав накази та хто був виконавцем цих наказів на місцях. Тобто від верховного головнокомандувача Володимира Путіна та міністра оборони Сергія Шойгу до військкомів районів, які підписували правила для призовників. В основному ми збирали публікації з сайтів так званих адміністрацій на місцях. Ми навіть знаємо, скільки людей призвали з конкретних районів і міст Криму. До того ж, ми провели аналіз понад двох тисяч публікацій у соціальних мережах, які допомогли знайти безпосередньо призовників ‒ жителів Криму. Подача наших доказів порушення Женевської конвенції та Римського статуту покликана сприяти Офісові прокурора в Гаазі почати ці провадження. В ідеалі, упродовж року це станеться», – каже він.

Раніше постійний представник президента України в АРК Борис Бабін порадив кримським призовникам із українським громадянством ставати на військовий облік на материковій частині України. За його словами, росіянам буде важче призвати до власних Збройних сил особу, яка перебуває на обліку на підконтрольній Києву території України, з юридичних причин і через політичну безпеку.