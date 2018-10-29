Прокуратура АРК: кримчан не будуть масово переслідувати за службу в російській армії

Прокуратура Автономної Республіки Крим не збирається масово притягувати до кримінальної відповідальності жителів анексованого півострову, яких призвали в російську армію. Як стверджує прокурор Прокуратури АРК Єлизавета Дзигора, кримінальна відповідальність може наставати тільки, якщо призваний громадянин вчинив злочин згідно з українським законом. Про це вона говорила 29 жовтня в ефірі проекту Радіо Свобода «Радіо Крим.Реалії».

«Той факт, що громадянин України перебуває на службі в Збройних силах Росії, безумовно, не є підставою для притягнення його до кримінальної відповідальності за кримінальним законодавством України. Я хочу зробити акцент на тому, що не існує ситуації, що також поширюється в інформаційному просторі, про можливе масове притягнення громадян України до кримінальної відповідальності за службу в російській армії. Це, безумовно, не так. І в разі, коли з'являються факти, що можуть свідчити про наявність чи відсутність складу злочину, в кожному окремому випадку це питання відпрацьовується абсолютно за конкретними фактами», – зазначила вона.

У моніторинговому звіті ООН, який представили 13 вересня, йшлося, що з 2015 року Росія призвала до своїх Збройних сил близько 12 тисяч чоловіків, які живуть в анексованому Криму.

Київ вимагає від Росії припинити призов до збройних сил жителів анексованого Криму. Прокуратура АРК просить кримчан звертатися по телефону або електронній пошті в разі отримання повісток для проходження служби в російській армії.

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За даними підконтрольного Кремлю кримського уряду, в 2018 році в російську армію мають призвати понад дві тисячі кримчан.