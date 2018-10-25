Представник Порошенка розповів, як уникнути призову в окупованому Криму

Кримчани призовного віку мають ставати на військовий облік на підконтрольній Києву території, щоб уникнути загрози призову в російську армію. Про це в інтерв’ю проекту Радіо Свобода Крим.Реалії розповів постійний представник президента України в АРК Борис Бабин.

«Громадянам України з Криму призовного віку я б радив ставати на військовий облік на підконтрольній території. Якщо особа є внутрішньо переміщеною (ВПО), то на облік слід ставати за місцем оформлення довідки ВПО, а якщо статусу ВПО немає, то можна звертатися в будь-який військкомат на підконтрольній території», – сказав Бабин.

За його словами, росіянам буде важче призвати у власні збройні сили особу, яка перебуває на обліку на підконтрольній території України з юридичних причин і через політичну безпеку.

У моніторинговому звіті ООН, який представили 13 вересня, йшлося, що з 2015 року Росія призвала до своїх Збройних сил близько 12 тисяч чоловіків, які живуть в анексованому Криму.

Київ вимагає від Росії припинити призов до збройних сил жителів анексованого Криму. Прокуратура АРК просить кримчан звертатися по телефону або електронній пошті в разі отримання повісток для проходження служби в російській армії.

За даними підконтрольного Кремлю кримського уряду, в 2018 році в російську армію мають призвати понад дві тисячі кримчан.