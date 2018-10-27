В Україні набув чинності закон, що має урівняти права чоловіків і жінок на службі

В Україні набув чинності закон, яким внесено зміни до Статуту внутрішньої служби Збройних Сил України та закону «Про військовий обов'язок і військову службу» з метою забезпечення рівних прав жінок і чоловіків під час проходження військової служби.

Згідно з новим законом, жінки виконують військовий обов'язок на рівних засадах із чоловіками (за винятком випадків, передбачених законодавством з питань охорони материнства та дитинства, а також заборони дискримінації за ознакою статі), що включає прийняття за контрактом та призов на військову службу, проходження військової служби, проходження служби у військовому резерві, виконання військового обов'язку в запасі та дотримання правил військового обліку.

Також віднині жінки, як і чоловіки, можуть служити до граничного віку перебування на військовій службі: до 45 років для рядових і сержантів, до 60 років для військовослужбовців вищого офіцерського складу.

Крім того, згідно зі змінами до Статуту внутрішньої служби, жінок тепер можуть призначати до складу добового наряду – «з додержанням законодавства з питань охорони материнства та дитинства». Таке формулювання пояснили дотриманням статті 24 Конституції, за якою рівність прав жінки і чоловіка забезпечується, зокрема, зі створенням умов, що дають можливість поєднувати працю із материнством, а також включно з наданням оплачуваних відпусток та інших пільг вагітним жінкам і матерям.

Новий закон також скасовує обмеження щодо служби жінок у військовому запасі. Крім того, від військових зборів тепер звільнятимуть не всіх жінок, а лише вагітних.