Українська збірна вирушила на «Ігри нескорених» до Австралії

Українська збірна вирушила на «Ігри нескорених» (Invictus Games) до Австралії, повідомила прес-служба Міністерства внутрішніх справ України.

Україну на змагання представлятимуть 14 чоловіків та одна жінка: Олександр Бєлобоков (ветеран Збройних сил України), Олександр Гавриленко (Національна поліція України), Юрій Дмитренко (Патрульна поліція), Олександр Зозуляк (ветеран ЗСУ, Національна поліція України), Сергій Ільницький (добровольче формування «Українська добровольча армія»), Володимир Король (ветеран ЗСУ), Майя Москвич (ветеран Національної поліції), Богдан Оксентюк (Національна гвардія України), Євген Олексенко (МВС), Василь Омельченко (Збройні сили України) Андрій Усач (ветеран ЗСУ), Денис Фіщук (ветеран СБУ), Олександр Чалапчій (ветеран ЗСУ), Сергій Шимчак (ветеран ЗСУ) та Віктор Шинкарук (Державна прикордонна служба України).

Invictus Games – міжнародні спортивні змагання в паралімпійському стилі, які заснував британський принц Гаррі у 2014 році, мета змагань – вшанування військових ветеранів, підтримка їх реабілітації та адаптаційна допомога людям, які були поранені та втратили здоров’я під час військової служби.

Українська збірна вперше взяла участь у міжнародних змаганнях «Ігри нескорених» минулого року: тоді українці (їх було п’ятнадцятеро) здобули 14 медалей: вісім золотих, три срібні та три бронзові.