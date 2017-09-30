Українська збірна завершила «Ігри нескорених» з 14-ма медалями

Українська збірна на міжнародних змаганнях «Ігри нескорених», що завершились 30 вересня у канадському Торонто, здобула 14 медалей: 8 золотих, 3 срібних та 3 бронзові. Найбільшу кількість нагород здобув представник України у плаванні Павло Будаєвський – 4 «золота» (50 та 10 метрів вільним стилем, 50 метрів на спині та 50 метрів брасом).

За всі дні змагань нагороди здобули: Олександр Писаренко, капітан команди – золото з веслування на тренажерах; Павло Будаєвський – золото у 4 категоріях: 50 метрів вільним стилем, 50 метрів на спині, 50 метрів брас та 100 метрів вільним стилем; Олег Зимников – золото з бігу на 1500 метрів; Роман Панченко – золото зі стрільб з лука серед початківців; Василь Пашкевич – золото з пауерліфтингу у категорїї «середня вага»; команда лучників (Катерина Михайлова, Роман Панченко та Валерий Рак) – срібло у командному заліку серед початківців; Дмитро Сидорук – срібло зі стрільб з лука серед професіоналів; Олександр Ткаченко – срібло з бігу на 400 метрів; Павло Мамонтов – бронза з веслування на тренажерах; Вадим Свириденко – бронза з веслування на тренажерах; Сергій Торчунський – бронза зі штовхання ядра.

У складі української команди було 15 спортсменів – ветеранів Збройних сил України, які отримали поранення під час служби, зокрема, і у боях на Донбасі. Збірна України брала участь у цих змаганнях вперше як учасник багатьох військових навчань, миротворчих операцій під егідою ООН, а також, як країна, військовослужбовці якої мають бойовий досвід при виконанні завдань в рамках воєнної операції на Донбасі.

Всього на Ігри були запрошені понад 600 спортсменів з 16 країн, які змагалися у 12 адаптивних видах спорту.

«Ігри нескорених» (Invictus Games) – міжнародні спортивні змагання в паралімпійському стилі, засновані британським принцом Гаррі у 2014 році. У змаганнях беруть участь військовослужбовці й ветерани бойових дій з інвалідністю, набутою під час виконання службових обов'язків. Мета змагань – вшанування військових ветеранів, підтримка їх реабілітації та адаптаційна допомога людям, які були поранені та втратили здоров’я під час військової служби.