Склад збірної України на «Іграх нескорених» сформований – Міноборони

Склад збірної України на «Іграх нескорених» в австралійському Сіднеї сформований, повідомило Міністерство оборони України.

На змаганнях країну представлять 15 людей з усіх українських оборонних інституцій, заявили у відомстві.

До збірної увійшли Олександр Бєлобоков (ветеран Збройних сил України), Олександр Гавриленко (Національна поліція України), Юрій Дмитренко (Патрульна поліція), Олександр Зозуляк (ветеран ЗСУ, Національна поліція України), Сергій Ільницький (добровольче формування «Українська добровольча армія»), Володимир Король (ветеран ЗСУ), Майя Москвич (ветеран Національної поліції), Богдан Оксентюк (Національна гвардія України), Євген Олексенко (МВС), Василь Омельченко (Збройні сили України) Андрій Усач (ветеран ЗСУ), Денис Фіщук (ветеран СБУ), Олександр Чалапчій (ветеран ЗСУ), Сергій Шимчак (ветеран ЗСУ) та Віктор Шинкарук (Державна прикордонна служба України).

«У збірну 2018 року ми можемо взяти, відповідно до квоти, виділеної для України, лише 15 осіб. Однак, не зважаючи на те, що до збірної потрапило тільки 15 учасників, на мою думку, усі учасники відбору перемогли та показали нескорений дух українських воїнів», – заявила координатор проекту «Ігор нескорених» в Україні Оксана Горбач.

Змагання відбудуться наприкінці жовтня в австралійському Сіднеї, Україна змагатиметься в шести дисциплінах: легка атлетика (біг, штовхання ядра, метання диску, стрибки в довжину), плавання, веслування на тренажері, велоспорт на шосе, стрільба з лука та пауерліфтинг.

У 2017 році Україна на «Іграх нескорених» у Кагаді здобула 14 медалей: вісім золотих, три срібні та три бронзові.