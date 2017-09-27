Команда України виборола ще чотири нагороди на «Іграх нескорених» у Канаді

На міжнародних змаганнях «Ігри нескорених», що тривають у канадському Торонто, національна збірна України 26 вересня здобула ще чотири нагороди, повідомили у Міністерстві оборони України.

Капітан Василь Пашкевич з окремого полку президента виборов золото у пауерліфтингу, підніманні ваги. А майор Нацполіції Олександр Писаренко був найсильнішим у веслуванні на тренажерах. У цьому виді українські атлети здобули також і дві бронзових медалі.

За два попередні дні змагань на «Іграх нескорених» українці здобули повний комплект нагород – золоту, срібну і бронзову медалі.

«Ігри нескорених» (Invictus Games) – міжнародні спортивні змагання в паралімпійському стилі, засновані британським принцом Гаррі у 2014 році. У змаганнях беруть участь військовослужбовці й ветерани бойових дій з інвалідністю, набутою під час виконання службових обов’язків. Змагання триватимуть до 30 вересня.