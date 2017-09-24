У Канаді стартували «Ігри Нескорених»

У канадському Торонто стартували «Ігри Нескорених», в яких цього року вперше змагатиметься українська команда. Церемонія відкриття ігор відбулася 23 вересня в комплексі Air Canada Centre.

Почесними гостями церемонії були, зокрема, президент України Петро Порошенко, прем’єр-міністр Канади Джастін Трюдо, засновник змагань британський принц Гаррі.

«Пишаюся нашими воїнами, які приїхали в Торонто. Ваша участь в «Іграх Нескорених» – це вже перемога», – написав Порошенко у Twitter.

На початку заходу відбувся Парад Націй, коли всі збірні-учасниці урочисто пройшли перед глядачами. З привітанням також виступив прем’єр-міністр Канади Джастін Трюдо.

Змагання триватимуть до 30 вересня.

«Ігри Нескорених» (Invictus Games) – міжнародні спортивні змагання в паралімпійському стилі, засновані принцом Гаррі у 2014 році. У змаганнях беруть участь військовослужбовці й ветерани бойових дій з інвалідністю, набутою під час виконання службових обов’язків.

Україна в 2017 році вперше отримала право взяти участь в «Іграх Нескорених», як учасник багатьох військових навчань, миротворчих операцій під егідою ООН, а також як країна, військовослужбовці якої мають бойовий досвід при виконанні завдань в рамках воєнної операції на Донбасі.

15 українських спортсменів змагатимуться у таких видах спорту: атлетика, пауерліфтинг, плавання, стрільба з лука, веслування на тренажерах і велоспорт на шосе.