Українці здобули повний комплект нагород на «Іграх нескорених»

За два дні змагань на «Іграх нескорених», що тривають у канадському Торонто, українці здобули повний комплект нагород – золоту, срібну і бронзову медалі.

Першу золоту медаль на рахунок збірної України записав 29-річний офіцер міністерства оборони Олег Зімніков з Києва. У бігу на 1500 метрів Зімніков показав результат 4 хвилини 33 секунди.

Срібну медаль виборов 29-річний офіцер Національної поліції України Олександр Ткаченко у бігу на 400 метрів.

Першою нагородою українців на цих змаганнях була «бронза» Сергія Торчинського.

«Ігри нескорених» (Invictus Games) – міжнародні спортивні змагання в паралімпійському стилі, засновані британським принцом Гаррі у 2014 році. У змаганнях беруть участь військовослужбовці й ветерани бойових дій з інвалідністю, набутою під час виконання службових обов’язків. Змагання триватимуть до 30 вересня.