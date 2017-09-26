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26 Вересень 2017, Київ 09:37
Новини | Суспільство

Українці здобули повний комплект нагород на «Іграх нескорених»

Президент України Петро Порошенко (на фото), разом із прем'єр-міністром Канади Джастіном Трюдо, взяв участь в урочистостях із вшанування української команди «Ігор нескорених». Торонто, 22 вересня 2017 року

За два дні змагань на «Іграх нескорених», що тривають у канадському Торонто, українці здобули повний комплект нагород – золоту, срібну і бронзову медалі.

Першу золоту медаль на рахунок збірної України записав 29-річний офіцер міністерства оборони Олег Зімніков з Києва. У бігу на 1500 метрів Зімніков показав результат 4 хвилини 33 секунди.

Срібну медаль виборов 29-річний офіцер Національної поліції України Олександр Ткаченко у бігу на 400 метрів.

Першою нагородою українців на цих змаганнях була «бронза» Сергія Торчинського.

«Ігри нескорених» (Invictus Games) – міжнародні спортивні змагання в паралімпійському стилі, засновані британським принцом Гаррі у 2014 році. У змаганнях беруть участь військовослужбовці й ветерани бойових дій з інвалідністю, набутою під час виконання службових обов’язків. Змагання триватимуть до 30 вересня.

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