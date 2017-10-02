Фоторепортаж: зустріч команди військових з «Ігор нескорених»

Українська збірна на міжнародних змаганнях «Ігри нескорених», що завершились 30 вересня у канадському Торонто, здобула 14 медалей: 8 золотих, 3 срібних та 3 бронзові. Найбільшу кількість нагород здобув представник України у плаванні Павло Будаєвський – 4 «золота» (50 і 10 метрів вільним стилем, 50 метрів на спині та 50 метрів брасом).



У складі української команди було 15 спортсменів – ветеранів Збройних сил України, які зазнали поранень під час служби, зокрема, і в боях на Донбасі. Збірна України брала участь у цих змаганнях вперше як учасник багатьох військових навчань, миротворчих операцій під егідою ООН, а також як країна, військовослужбовці якої мають бойовий досвід при виконанні завдань в рамках воєнної операції на Донбасі.



Всього на Ігри були запрошені понад 600 спортсменів із 16 країн, які змагалися у 12 адаптивних видах спорту.