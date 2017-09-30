Доступність посилання

logo-print
Усі сайти RFE/RL
пошук за словом...
01 Жовтень 2017, Київ 02:32
Новини | Суспільство

Українська громада Торонто попрощалася із українською командою «Ігор нескорених»

Активісти української громади в канадському Торонто зустрілися 30 вересня із учасниками української команди «Ігор нескорених-2017», щоб подякувати за гідне представлення України в світі.

Лідер Конгресу українців Канади Павло Грод сказав, що команда «зробила величезну службу для українського народу не лише тому, що так успішно змагалася і завоювала стільки медалей, а тому, що ви підносите імідж України». «Люди за кордоном із перших вуст чують про те, що в Україні йде війна із російським агресором. І це дуже добре з огляду на інформаційну боротьбу, яка ведеться», – відзначив Павло Грод.

Капітан української команди Олександр Писаренко висловив подяку українській громаді за підтримку, без якої важко було розраховувати на успіх. Він також зазначив, що після прибуття в Україну команда буде продовжувати підготовку до наступних «Ігор нескорених», які прийматиме Австралія.

Капітан української команди Олександр Писаренко виступає на урочистому прийнятті, Торонто, 30 вересня 2017 року
Капітан української команди Олександр Писаренко виступає на урочистому прийнятті, Торонто, 30 вересня 2017 року

Українська збірна на міжнародних змаганнях «Ігри нескорених», що завершились 30 вересня у канадському Торонто, здобула 14 медалей: 8 золотих, 3 срібних та 3 бронзові. Найбільшу кількість нагород здобув представник України у плаванні Павло Будаєвський – 4 «золота» (50 та 10 метрів вільним стилем, 50 метрів на спині та 50 метрів брасом).

Найтитулованіший український учасник змагань Павло Будаєвський (ліворуч) та лідер Конгресу українців Канади Павло Грод, Торонто, 30 вересня 2017 року
Найтитулованіший український учасник змагань Павло Будаєвський (ліворуч) та лідер Конгресу українців Канади Павло Грод, Торонто, 30 вересня 2017 року

У складі української команди було 15 спортсменів – ветеранів Збройних сил України, які зазнали поранень під час служби, зокрема, і у боях на Донбасі. Збірна України брала участь у цих змаганнях вперше як учасник багатьох військових навчань, миротворчих операцій під егідою ООН, а також як країна, військовослужбовці якої мають бойовий досвід при виконанні завдань в рамках воєнної операції на Донбасі.

Всього на Ігри були запрошені понад 600 спортсменів з 16 країн, які змагалися у 12 адаптивних видах спорту.

«Ігри нескорених» (Invictus Games) – міжнародні спортивні змагання в паралімпійському стилі, засновані британським принцем Гаррі у 2014 році. У змаганнях беруть участь військовослужбовці й ветерани бойових дій з інвалідністю, набутою під час виконання службових обов’язків. Мета змагань – вшанування військових ветеранів, підтримка їх реабілітації та адаптаційна допомога людям, які були поранені та втратили здоров’я під час військової служби.

FACEBOOK КОМЕНТАРІ

ВИБРАНЕ ВІДЕО

Recommended

Нагору
XS
SM
MD
LG