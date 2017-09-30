Українська громада Торонто попрощалася із українською командою «Ігор нескорених»

Активісти української громади в канадському Торонто зустрілися 30 вересня із учасниками української команди «Ігор нескорених-2017», щоб подякувати за гідне представлення України в світі.

Лідер Конгресу українців Канади Павло Грод сказав, що команда «зробила величезну службу для українського народу не лише тому, що так успішно змагалася і завоювала стільки медалей, а тому, що ви підносите імідж України». «Люди за кордоном із перших вуст чують про те, що в Україні йде війна із російським агресором. І це дуже добре з огляду на інформаційну боротьбу, яка ведеться», – відзначив Павло Грод.

Капітан української команди Олександр Писаренко висловив подяку українській громаді за підтримку, без якої важко було розраховувати на успіх. Він також зазначив, що після прибуття в Україну команда буде продовжувати підготовку до наступних «Ігор нескорених», які прийматиме Австралія.

Українська збірна на міжнародних змаганнях «Ігри нескорених», що завершились 30 вересня у канадському Торонто, здобула 14 медалей: 8 золотих, 3 срібних та 3 бронзові. Найбільшу кількість нагород здобув представник України у плаванні Павло Будаєвський – 4 «золота» (50 та 10 метрів вільним стилем, 50 метрів на спині та 50 метрів брасом).

У складі української команди було 15 спортсменів – ветеранів Збройних сил України, які зазнали поранень під час служби, зокрема, і у боях на Донбасі. Збірна України брала участь у цих змаганнях вперше як учасник багатьох військових навчань, миротворчих операцій під егідою ООН, а також як країна, військовослужбовці якої мають бойовий досвід при виконанні завдань в рамках воєнної операції на Донбасі.

Всього на Ігри були запрошені понад 600 спортсменів з 16 країн, які змагалися у 12 адаптивних видах спорту.

«Ігри нескорених» (Invictus Games) – міжнародні спортивні змагання в паралімпійському стилі, засновані британським принцем Гаррі у 2014 році. У змаганнях беруть участь військовослужбовці й ветерани бойових дій з інвалідністю, набутою під час виконання службових обов’язків. Мета змагань – вшанування військових ветеранів, підтримка їх реабілітації та адаптаційна допомога людям, які були поранені та втратили здоров’я під час військової служби.