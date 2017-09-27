27 вересня близько півсотні житомирських військових пікетували будівлю обласної адміністрації з вимогою скасувати постанову Кабміну, яка блокує виділення землі ветеранам війна на Донбасі. За словами військових, вона суперечить Конституції України та закону «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту». Після розмови із головою Житомирської ОДА колишні військовослужбовці поїхали перекривати трасу «Київ-Чоп». Пропускали лише «швидкі» та автомобілі, в яких їхали діти. Акція тривала близько години.