У Запоріжжі учасники АТО вимагали врегулювати питання пільгового проїзду в транспорті

Під стінами Запорізької міськради 21 вересня відбулася чергова акція протесту ветеранів бойових дій на Донбасі з вимогою забезпечити пільгове перевезення учасників бойових дій у маршрутних автобусах міста. За словами організаторів, метою акції було отримати від міської влади, які заходи вжиті, аби упередити в майбутньому в місті факти відмови у пільговому поїзді.

«Хочу ще раз наголосити на меті нашого зібрання. Це, в першу чергу, захист гарантій соціального захисту пільгових категорій, в тому числі ветеранів АТО. Ті випадки, що у нас виникають у громадському транспорті , в першу чергу у маршрутках привели до того, що ми з вами стоїмо тут. Головна мета нашої громади, щоб ці випадки не повторювались і для цього ми висунули наші вимоги до влади», – заявив під час мітингу один з його організаторів Максим Зайченко.

Присутні на мітингу представники міської влади запросили активістів до будівлі мерії, де повідомили про хід розслідування бійки 16 вересня, що виникла після того, як водій маршрутки відмовив бійцеві у пільговому проїзді.

«Автомобільні перевезення в нашому місті займає 90% приватний бізнес. Може тому це й одна з причин, що призводить до таких випадків, конфліктів. Щодо сьогоднішньої зустрічі, до якої спонукав останній інцидент між водієм і учасником АТО, то зараз управління транспорту проводить перевірку 76-го маршруту і підприємства перевізника взагалі щодо цього факту і виконання договірних відносин в цілому. За результатами перевірки буде ухвалене рішення. У нас у договорі є 6-ий розділ: за невиконання своїх договірних відносин передбачені штрафи. Це великий перелік порушень. Найбільший штраф – 10 тисяч гривень. Я вже бачу, що є порушення і буде виписаний штраф», – повідомив керівник управління з питань транспортного забезпечення та зв’язку Запорізької міськради Олександр Власюк.

Також учасники мітингу і представники мерії домовилися, що делегація учасників бойових дій візьме участь у спільних нарадах профільного управління мерії і перевізників, щоб разом виписати механізм запобігання випадкам відмов у пільговому проїзді в місті. Зокрема, учасники АТО пропонують розмістити в усіх маршрутах міста оголошення про те, які категорії мають право на безоплатний проїзд і куди треба звертатися у разі відмови з боку водія. Також всі салони маршруток пропонують обладнати відеореєстраторами.

18 вересня біля міської ради місцеві ветерани бойових дій на Донбасі вже проводили акцію протесту з вимогою забезпечити пільгове перевезення учасників бойових дій у маршрутних автобусах міста, а також покарати фірму перевізника, на маршруті якої 16 вересня сталася бійка між водієм і ветераном АТО через відмову у пільговому проїзді.