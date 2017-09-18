У Запоріжжі учасники АТО блокували дорогу з вимогою забезпечити пільговий проїзд в транспорті

У Запоріжжі біля міської ради місцеві ветерани воєнних дій на Донбасі провели акцію протесту з вимогою забезпечити пільгове перевезення учасників бойових дій у маршрутних автобусах міста.

Учасники мітингу також на 20 хвилин перекрили рух транспорту центральним проспектом міста, рухаючись безперервно пішохідним переходом і пропускаючи лише приватні авто та карети швидкої.

Приводом для проведення акції протесту став інцидент 16 вересня на одному з маршрутів міста, коли конфлікт ветерана війни на Донбасі та водія маршрутки через відмову останнього везти учасника АТО безкоштовно переріс в бійку. Обидва учасника конфлікту зазнали травм. Наразі поліція розслідує цю подію, відкрито кримінальне провадження.

Учасники мітингу вимагають притягнути водія маршрутки, де сталася бійка до кримінальної відповідальності, розірвати договір на послуги з фірмою перевізником на маршруті, якої стався конфлікт, а також в обов’язковому порядку розмістити в усіх маршрутках міста інформацію про безкоштовний проїзд для учасників бойових дій. В разі невиконання своїх вимог упродовж тижня пікетувальники погрожують повторно заблокувати рух транспорту центральним проспектом.

«Маємо дочекатися розслідування поліції даного інциденту. Це перше. Бо я не працівник поліції, не слідчий: хай вирішує поліція, хто має рацію,хто винний. Притягнути фірму до адмінвідповідальності. Сьогодні буде оприлюднена інформація про безкоштовний проїзд», – повідомив начальник управління з питань транспортного забезпечення та зв’язку Запорізької міськради Олександр Власюк.

У вересні 2016 року учасники бойових дій на Донбасі вже пікетували запорізьку мерією з вимогою забезпечити їхнє право на пільговий проїзд у громадському транспорті міста.

За даними Державної служби у справах ветеранів війни й учасників антитерористичної операції, статус учасника бойових дій отримали понад 278 тисяч осіб, які брали участь в АТО. За даними Запорізької облдержадміністрації, в області зареєстровані близько 12 тисяч учасників бойових дій на Донбасі.