«Нинішня система психологічної реабілітації українських вояків – самообман» – ветеран війни у В’єтнамі

Як вважають деякі дослідники, кількість ветеранів в’єтнамської війни, які вчинили самогубство, більша за кількість американських солдатів, які загинули, власне, під час бойових дій. Цю сумну статистику зараз ризикує повторити Україна. На сьогоднішній день в МВС зареєстровано півтисячі суїцидів, вчинених ветеранами АТО, і це число росте.

По досвід психологічної реабілітації демобілізованих Україна звернулася до Сполучених Штатів. У Верховній Раді презентували «Клінічний посібник Міністерства США у справах ветеранів та Міноборони США щодо лікування посттравматичного стресового розладу». «Голос Америки» поспілкувався з американським експертом Френком Пюселіком, який брав участь у презентації, щодо недоліків системи психологічної реабілітації в Україні.

Люди думають, що достатньо знайти якісь гроші, відправити ветерана кудись у відпустку на два тижні – і готово, йому полегшало, насправді це нічим йому не допоможе

«Люди думають, що достатньо знайти якісь гроші, відправити ветерана кудись у відпустку на два тижні – і готово, йому полегшало, – зауважує Френк Пюселік, міжнародний експерт. – А насправді це нічим йому не допоможе. Зате прозвітували, що роботу зроблено, витрачено мільйони доларів на двотижневу відпустку для п’яти тисяч солдатів. Наче це якась реабілітація, наче це щось змінює. Я розумію, такі дії продиктовані добрими намірами, але це все марно. І після такої відпустки ветерани повертаються додому з тими самими проблемами».

Я будував систему реабілітації в Америці. І якщо мені дадуть можливість, я збудую таку саму систему – звісно, із поправкою на місцеві реалії – тут, в Україні

Експерт Френк Пюселік уже підготував дві тисячі українських психологів для роботи з ветеранами: «Я сам ветеран в’єтнамської війни і консультував ветеранів восьми воєн. Тому, коли побачив ситуацію в Україні, сказав собі: ні, я не дозволю, щоб це сталося знову. Я вже забагато набачився цих трагедій. Я зголосився і сказав: я готовий допомогти. Я будував систему реабілітації в Америці. І якщо мені дадуть можливість, я збудую таку саму систему – звісно, із поправкою на місцеві реалії – тут, в Україні. Бо інакше буде лихо».

Він каже: щоб працювати з ветеранами, недостатньо звичайного диплома психолога. І навіть коротких курсів підвищення кваліфікації замало. Надто вже тонка матерія.

Психолог, який працює з ветеранами, має бути філігранно підготовленим

«Психолог, який працює з ветеранами, має бути філігранно підготовленим, – наголошує Пюселік. – Він говорить із професійним вбивцею, який після усіх жахіть війни неспроможний розібратися із усіма своїми емоціями і почуваннями. Ми ж не хочемо, щоб цей психолог бовкнув щось таке, після чого колишній вояк знову відчує себе як на війні і піде когось застрелить».

Для побудови системи реабілітації учасників бойових дій хочуть узяти рекомендації з лікування посттравматичного синдрому, випрацювані Міністерством оборони та Міністерством у справах ветеранів США. Йдеться, зокрема, про створення мережі кабінетів психологічної реабілітації, яка охопила б усю країну.

Ці рекомендації перевірені часом, ефективність їх доведена практикою. 50 мільйонів доларів на рік врятують цю країну. Це дасть змогу відкрити три сотні реабілітаційних кабінетів

«Ці рекомендації перевірені часом, ефективність їх доведена практикою. І зараз цей документ готовий для використання в Україні», – підкреслює американський експерт і додає: «50 мільйонів доларів на рік врятують цю країну. І це не такі великі гроші. Це дасть змогу відкрити три сотні реабілітаційних кабінетів. Три сотні, щоб вони були доступні кожному ветерану за місцем проживання. Це будуть маленькі кабінети, всього кілька працівників. Це – те, що ми зробили в Америці. Тільки у нас таких центрів було три-чотири тисячі. І це заспокоїло країну після десяти років божевілля, спричиненого війною у В’єтнамі».