На День Незалежності у Херсоні військові та силовики після поранень змагались на «Іграх героїв»

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Учасники АТО та працівники силових структур, які реабілітувалися після важких поранень, взяли участь у «Іграх героів» у Херсоні, передає кореспондент Радіо Свобода.
Змагалися представники Нацгвардії, прикордонних військ, Збройних Сил, поліції і СБУ з Херсонської, Одеської та Миколаївської областей.
«Ігри героїв» – це всеукраїнські кроcфіт-змагання для поранених воїнів АТО та людей з інвалідністю. Головна мета ігор – психологічна та фізкультурно-спортивна реабілітація воїнів, соціальна адаптація людей з інвалідністю, впровадження та поширення спортивного руху серед молоді, та соціально вразливих верств населення. Змагання відбуваються протягом року в різних містах країни. Фінал змагань відбувається в Києві.
Як раніше повідомляли організатори змагань, у 2017 році планується вихід проекту за межі України і налагодження співпраці з подібними організаціями, що працюють в інших країнах.
Кросфіт – методика фітнесу, створена Ґреґом Ґласманом у 2000 році. Це програма вправ на силу і витривалість, до складу якої входять переважно добірки аеробних вправ, руханки і важкої атлетики.
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