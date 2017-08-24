У Криму активно відзначають День Незалежності України – Ільмі Умеров

У Криму цього року День Незалежності України відзначають більше людей, ніж торік, розповів Ільмі Умеров один з лідерів кримськотатарського національного руху під час спільного телемарафону Радіо Свобода і телеканалу «Еспресо.TV».

«Активність в цьому році помітна – повісили прапор на дроти, покладали квіти. Люди ходять в гості один до одного, відзначають, святкують. Якісь масові акції проводити нереально, тому їх немає», – наголошує один з лідерів кримськотатарського національного руху.

Раніше цього дня повідомили про затримання на вокзалі у Сімферополі двох активісток Українського культурного центру – Галини Балабан і Олени Попової. Через три години їх відпустили з районного відділення поліції, так нічого і не пред’явивши. За словами жінок, їм сказали, що вони «схожі на орієнтування».

2016 року слідчі ФСБ порушили проти Ільмі Умерова кримінальну справу за статтею про екстремізм. Затримання, обшук і порушення кримінальної справи, триманя у психіатричній лікарні для проведення примусової судово-психіатричної експертизи відомого учасника національно-визвольного руху кримських татар, заступника голови Меджлісу Ільмі Умерова викликало великий громадський і міжнародний резонанс.

Сам Ільмі Умеров вважає суд у його справі замовним, а його результат – вирішеним, і стверджує, що слідство зробило підміну понять, надавши лінгвістичну експертизу, зроблену з дослівного перекладу його слів і названу стенограмою.