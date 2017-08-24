Затриманих у Сімферополі активісток відпустили без складання протоколу — адвокат

В анексованому Росією Криму затриманих вранці 24 серпня на Залізничному вокзалі Сімферополя двох активісток Українського культурного центру Галину Балабан і Олену Попову через три години відпустили з районного відділення поліції. Про це проекту Радіо Свобода Крим.Реалії повідомив адвокат Едем Семедляєв.

«У Галини Балабан взяли відбитки пальців і опитали. В Олени Попової оглянули речі при понятих, просили здати відбитки пальців, але вона не погодилася. Три години протримали у відділку поліції. Нічого їм не висували. Затримання мотивували тим, що просто є нібито орієнтування, а вони на когось дуже схожі», — розповів Семедляєв.

Російські силовики не публікують у відкритих джерелах інформації про затримання, ситуацію не коментують. Під час затримання силовики заявили, що на активісток є орієнтування, згідно з яким вони «займаються незаконною діяльністю».

На півострові правозахисники регулярно фіксують факти утиску проукраїнських активістів.