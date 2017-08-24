В окупованому Криму силовики затримували активісток Українського культурного центру

Зранку 24 серпня в окупованому Росією Криму, в Сімферополі поблизу залізничного вокзалу, затримали двох активісток Українського культурного центру – Галину Балабан та Альону Попову. Як розповіла Попова кореспондентові Радіо Свобода, в Залізничному районному відділенні поліції активісток погрозами змушували виконувати вимоги російських силовиків.

За її словами, у дівчат взяли відбитки пальців, але при цьому відмовили в складанні адміністративного протоколу.

Російські силовики не публікують у відкритих джерелах інформації про затримання, ситуацію не коментують. Під час затримання силовики заявили, що на активісток є орієнтування, згідно з яким вони «займаються незаконною діяльністю».

«Гадаю, протримають години три, пред’являть чергове попередження про відповідальність за ведення незаконної діяльності, і відпустять. Учасників Українського культурного центру регулярно затримують перед або під час українських національних свят, щоб вони не проявляли публічну активність», – написав у Facebook кореспондент Радіо Свобода Антон Наумлюк.

Згодом він додав, що затриманих відпустили.

На окупованому півострові правозахисники регулярно фіксують факти утиску проукраїнських активістів.