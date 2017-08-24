Доступність посилання

logo-print
Усі сайти RFE/RL
пошук за словом...
24 Серпень 2017, Київ 13:28
Новини | Політика

В окупованому Криму силовики затримували активісток Українського культурного центру

Альона Попова, архівне фото

Зранку 24 серпня в окупованому Росією Криму, в Сімферополі поблизу залізничного вокзалу, затримали двох активісток Українського культурного центру – Галину Балабан та Альону Попову. Як розповіла Попова кореспондентові Радіо Свобода, в Залізничному районному відділенні поліції активісток погрозами змушували виконувати вимоги російських силовиків.

За її словами, у дівчат взяли відбитки пальців, але при цьому відмовили в складанні адміністративного протоколу.

Російські силовики не публікують у відкритих джерелах інформації про затримання, ситуацію не коментують. Під час затримання силовики заявили, що на активісток є орієнтування, згідно з яким вони «займаються незаконною діяльністю».

«Гадаю, протримають години три, пред’являть чергове попередження про відповідальність за ведення незаконної діяльності, і відпустять. Учасників Українського культурного центру регулярно затримують перед або під час українських національних свят, щоб вони не проявляли публічну активність», – написав у Facebook кореспондент Радіо Свобода Антон Наумлюк.

Згодом він додав, що затриманих відпустили.

На окупованому півострові правозахисники регулярно фіксують факти утиску проукраїнських активістів.

FACEBOOK КОМЕНТАРІ

ВИБРАНЕ ВІДЕО

Recommended

Нагору
XS
SM
MD
LG