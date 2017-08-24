Facebook заблокував фото українців в синьо-жовтому одязі на набережній у Криму – фотохудожниця

У Facebook заблоковано і видалено фото українських активістів у кольорах національного прапора на набережній Севастополя в анексованому Росією Криму: авторка фото виявила, що пост зник з її сторінки вранці 24 серпня.

«Схоже, когось дуже сильно і в саме серце вразило наше привітання з Днем Прапора і Днем Незалежності! Воно набрало близько тисячі перепостів, понад дві тисячі лайків лише на одній моєї сторінці. Тому сьогодні – або за скаргою, або через якусь атаку на мою сторінку – цей пост було видалено», – написала Тетяна Москаленко.

Про якусь реакцію з боку команди Facebook наразі не відомо.

У центрі Севастополя неподалік пляжу «Кришталевий» 27 містян сфотографувалися у синьо-жовтому одязі до Дня національного прапора.

Авторка фото – севастопольська фотохудожниця Тетяна Москаленко, яка в 2014 році відмовилася від російського громадянства.

День державного прапора України – державне свято України, присвячений одному з її державних символів. Відзначається щорічно 23 серпня.

Верховна Рада України офіційно оголосила початком тимчасової окупації Криму Росією 20 лютого 2014 року. 7 жовтня 2015 року президент України Петро Порошенко підписав закон про це. Країни Заходу запровадили низку економічних санкцій. Росія заперечує окупацію півострова і називає це «відновленням історичної справедливості».