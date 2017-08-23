​Ганна Гуцул про акцію створеного нею руху «Фемен»

У Києві в День Державного прапора України активістки руху «Фемен» влаштували акцію: оголена до талії дівчина з короною на голові і смолоскипом у руці залізла на п'єдестал знесеного пам’ятника Леніну і розкидала шоколадні цукерки довкола себе. На оголених грудях дівчини великими літерами було написано Roshen, а на постаменті знесеного пам’ятника – Chocolate independence – («Шоколадна незалежність»). Що ж хотіли показати своєю акцією феміністки і чому саме сьогодні? Про це Радіо Свобода запитало по телефону засновницю руху «Фемен»-Україна Ганну Гуцул.

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– Ця акція присвячена до Дня Незалежності. Ми її зробили на день раніше, тому що були певні моменти безпеки, можливості організувати, але вона була присвячена Дню Незалежності України.

– Але в День українського прапора…

– Так співпало, що сьогодні ще й День українського прапора.

– То ви хотіли, очевидно, привернути увагу також і гостей, які приїхали на це свято?

– Ми хотіли привернути увагу всього світу до проблем українських жінок і говорити про День Незалежності сьогодні і завтра, і, взагалі, протягом усього року говорити в контексті українських жінок. У тому контексті, що на сьогоднішній день, не дивлячись на зміну влади, не дивлячись на зміну ситуації, в жіночому питанні не відбулося ніяких зрушень. І навіть навпаки – є погіршення. Тому сьогодні ми хотіли привернути увагу всього світу до проблеми українських жінок.

– А як Ви гадаєте, ось так привертаючи – в такий спосіб – увагу до проблеми українських жінок, саме в той час, коли в Києві готується парад Незалежності, коли дуже багато гостей їдуть до Києва, чи це не дискредитує в якійсь мірі державу?

– Ні в якому разі це не дискредитує державу! Державу дискредитує те, що жіноче питання сьогодні на якомусь 128-у місці, що нічого не відбувається – оце дискредитує, я думаю, в очах нормальних людей, людей, які цивілізовані. Тому я не думаю, що ми своїми діями могли щось дискредитувати.

– Це відео знято дроном… А це, взагалі дорого?

– Ні, дрон – не дорого, тому що це наші друзі-волонтери нашого руху нам допомагають. Є дрон – ми дзвонимо, просимо допомогти відзняти. Наш рух завжди працює в тому режимі, що ми підключаємо людей, не байдужих до наших ідей, до нашої творчості, і вони нам допомагають.

– Власне, під цим відео на одній із інтернет-сторінок запитують «при чому тут Ленін? Хіба він належав до тих, хто не визнавав права жінок» і «чи він забороняв шоколад»?

– Ми не робили тут прив’язку до самого Леніна, тут прив’язка до самого постаменту саме скинутого Леніна, так. Просто хороший постамент, який красивий в Києві, говорить про нашу країну, про наше місто. І це було вільне місце, яке, ми вирішили, має зайняти українська жінка, це вільне місце.

– Останнім часом це вже не перша акція буквально за останніх два місяці. Одна з них була пов’язана тоді зі спільною прес-конференцією Петра Порошенка і Олександра Лукашенка президента Білорусі...

Була ще акція проти присутності Московського патріархату на території України і їхньої пропагандистської компанії антиукраїнської

– Так, була ще друга акція проти присутності Московського патріархату на території України і їхньої пропагандистської компанії антиукраїнської, а це третя.

– Чому саме останнім часом дії «Фемен» активізувалися, адже довгий час про групу не було чути?

– Ні, про групу було чути. У нас є активний «Фемен»-офіс у Європі, в Парижі він працює. Довгий час у нас було трошки невеличке затишшя в Україні, саме нашого руху в Україні. Це було пов’язане з репресіями 2013 року і зараз ми все ж таки знайшли в собі сили відновити наш рух в Україні, звідки все почалось.

– А чи Ви розповідаєте про те, хто фінансує ваш рух?

– Наш рух ніхто не фінансує. Ми є громадська організація, яка працює на донейтах, пожертвуваннях, на власних вкладеннях і силах ресурсів, тобто насправді фінансування там не є якесь велике, тобто є активісти і ватман плакат – все це робиться власними руками, підключаються люди на допомогу, намагаємося як можемо реалізовувати по мірі своїх можливостей свої задумки.

– Ще одне запитання з приводу сьогоднішньої акції. Чи знайшла вона якийсь відгомін серед захисників порядку? Чи були у вас якісь проблеми?

Ми сьогодні встигли, прорахували, що всі будуть зайняті безпекою на Софіївській площі, тому ми швидко встигли провести акцію в іншому місці і уникнути арешту

– Ні, ми сьогодні встигли, прорахували, що всі будуть зайняті безпекою на Софіївській площі, тому ми швидко встигли провести акцію в іншому місці і уникнути арешту.

– Ви все порахували психологічно і логістично?

«Фемен» – це не збіговисько якихось там божевільних дівчат, жінок. Насправді ми дуже серйозно відносимося до того, що ми робимо і завжди прораховуємо

– Так. На сьогодні я хочу сказати, що «Фемен» – це не збіговисько якихось там божевільних дівчат, жінок. Насправді ми дуже серйозно відносимося до того, що ми робимо і завжди прораховуємо, продумуємо всі кроки, можливості варіанти. Тобто «Фемен» – вони ще і розумні.

– І ви пишаєтеся своїми діями, так?

– Так. Ну напевно ми тоді би і не робили свою діяльність, якби ми не пишались, соромились.