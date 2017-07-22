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22 Липень 2017, Київ 20:10
Новини | Політика

Активістку Femen Діаш відпустили під особисте зобов’язання – адвокат

Жінка оголила груди на зустрічі Петра Порошенка і Олександра Лукашенка в Києві, 21 липня 2017 року

Печерський райсуд Києва обрав активістці Femen Анжеліні Діаш запобіжний захід у вигляді особистого зобов’язання.

«Анжеліні обрали запобіжний захід у вигляді особистого зобов’язання, зі здачею закордонного паспорта», – повідомив 22 червня її адвокат Ярослав Яценко у Facebook.

21 липня у Києві жінка оголила груди із написом «Живе Білорусь» і вигукувала таке ж гасло під час відкриття церемонії підписання спільних угод між Білоруссю і Україною.

Упродовж 10 секунд її вивели охоронці, церемонія в Адміністрації президента продовжилася.

Вона пройшла до будівлю Адміністрації президента, показавши фальшиве посвідчення журналіст.

Анжеліні Діаш інкримінують хуліганство, поєднане з опором представнику влади.

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